风云变幻江湖乱 雷雨交加天地阴 隆门客栈

文：胡一刀

『假设希联未能顺利注册，假设行动党火箭标志被禁，行动党如何从三个盟党中取舍？又假设行动党敢敢借用土团党标志，或可如505大选借用月亮那样吓阻国阵，因为巫统目前似仍忌惮马老爷的土团党？』

胡一刀经常说，历史没有如果。然而，江湖却有太多假设。你看，假设行动党或在大选前被撤销注册，不能以原来的火箭标志上阵咋办？

好了，老林已经放话，必要时行动党有三个解套方案：一，采用希联标志（胥视希联成功注册与否）；二，借用希联盟党标志上阵；三，以独立候选人身份上阵。

哦？现在假设你是行动党话事人，哪一个方案对行动党最有利？

嘿嘿，我们就来大胆设想一下吧。第一方案，希联标志，即使希联成功注册，据称不少行动党人不愿舍弃火箭，这固然是火箭标志早已深入民心，冒险采用希联标志担心有所闪失。

不过，有火箭老将告诉胡一刀，如果希联顺利申请注册成功，如果行动党又被禁用火箭标志上阵，注册局反而无形中帮了行动党取舍，行动党必义无反顾采用希联标志出征。

第二方案，希联盟党标志，问题是行动党如何从三个盟党中取舍？

一句话，要是事到危急，行动党没有法子，其实只能“煮到就吃”，意即有什么就吃什么，公正党、诚信党、土团党，借什么标志都能上阵。

2013年505大选前夕，当注册局发出不承认行动党中委会的公函，行动党紧急关头决定借用民联盟党标志上阵，在西马半岛借用伊斯兰党的月亮标志，在东马沙、砂则借用公正党的蓝眼标志。

当时已是大选提名前夕，不少候选人准备开印宣传品，结果最后一刻注册局收回公函，行动党得以沿用自己的火箭标志出战大选。

回想当年，行动党情况实在惊险。尤其，冒险借用月亮标志这一招，出乎不少人（包括巫统？）意料之外。胡一刀只能猜度，当时国阵形势不妙，担心火箭登陆月亮，不但火箭力量未减，反而壮大月亮声势。或许，这也是火箭标志不被禁止的原因？

至于，行动党何以宁选月亮不选蓝眼？事后多方探听，据称行动党与公正党，在一些华人选区互不相让，行动党既不想看公正党脸色，亦不想壮大公正党声势云云。

职是之故，这一回要是有所选择，行动党应该也不会借用蓝眼标志。换言之，行动党或只能在诚信党和土团党之间二选一。

诚信党，分裂自伊党、2015年9月成立的新党。江湖都说，诚信党和行动党关系特好，借用诚信党标志上阵不会有问题。只是，诚信党毕竟太新，橙色的三角形标志，在华人地区尚未人人都识，对行动党来说未免有点棘手。

不过，据称行动党人却不担心这点。原来，505大选前，当行动党决定借用月亮标志，一时之间网络媒体铺天盖地，千千万万的行动党支持者，换上Ubah装的青色月亮标志，在网上奔走相告同路人辨识新标志。

即便行动党人认为，资讯新时代传送讯息不成问题，然而这一回大选，网上原来的支持者是否再有当初Ubah的热情？

好咧，如果不是选择诚信党，唯有借用土团党标志了？

土团党，分裂自巫统、2016年9月成立的新党，比诚信党的成立还慢一年。相比诚信党，土团党和行动党矛盾比较多，一来有行动党人对土团党总裁马老爷仍有戒心，二来土团党主席慕尤丁对行动党貌似有所排斥。

纵使如此，有行动党人告诉胡一刀，借用土团党的大红花标志，或可如505大选借用月亮那样吓阻国阵，因为巫统目前似仍忌惮马老爷的土团党。还有还有，假设借用了大红花，土团党可以趁势帮行动党宣传，他们不是一个华人沙文主义政党，可以为行动党争取多一点马来票。

第三方案，独立人士上阵，从选委会提供的标志选择其一，意味将没有一个共同的标志出征。这个方案应该行不通，505大选前林冠英便说，民联是一个阵线，即使无法在火箭标志下竞选，行动党也不会以独立身份上阵。

在胡一刀看来，行动党注册根本不应该是课题，使用火箭标志上阵大选更不该成阻力。觅得一联：“风云变幻江湖乱，雷雨交加天地阴。”哎呀，大选近，江湖乱，天地阴，究竟是谁害怕火箭发射呢？#