2匪抢晨运妇金链 夫反抗遭刺死 北马新闻

（吉辇6日讯）巴里文打一对华裔乐龄夫妻清晨时分在当地宏愿花园晨运，遇上2名戴着头盔的匪徒欲抢老妇的金项链，为夫者上前反抗时遭匪徒一刀刺中腹部，受重伤送院抢救不果，妻子则被刺伤左手臂，案发经过被当地一间银行闭路电视拍下。

据了解，这对老夫妇原本计划在本周日（9日）起，随旅游团到中国张家界观光，最近这几天都晨运以锻炼身体为旅程做好准备，不料今日却发生不幸事件而无法成行。

死者叶木胜（73岁），为巴里文打协发五金店老东主，育有3男2女，家住巴里文打新邦知甲。

这起案件是于今早清晨约6时30分在宏愿花园第四路发生。他今早清晨与妻张秀玉（67岁），一起到住家对面的宏愿花园晨运。据知，老夫妇遇劫后求救，获热心路人送往巴里文打医院。腹部重伤的叶木胜在紧急入医院抢救后，因重势严重而宣告不治；左手臂受伤的妻子经送院医治敷药后，今日中午已在女儿及亲友们的陪同下获准出院。

死者遗体较后转入医院太平间待解剖，死者家属及亲友较后也到太平间等候领尸及办理其后事。

吉辇警区主任奥玛巴迪亚警监受询时证实此案，表示警方将援引刑事法典302谋杀条文展开调查，案情警方还在调查中。

叶惠清:锻炼准备周日出游 父母去不成张家界

死者女儿叶惠清（36岁）在太平间受询时表示，父母亲已计划本月9日（星期日）起去中国张家界游玩，所以这十天来都做晨运以锻炼好身体，为这次的中国之旅做准备。

“半退休的父亲最近已有时间常陪母亲出游，他俩今年3月才到中国云南游玩，过后也到泰国观光，刚过的5月也和家人一起到槟城乘船出海畅游，也打算这周日再到中国旅行，如今已无法成行。”

银行闭路电视摄下过程

她说，由于事发在清晨，该处的商店都未营业，路上车辆、行人少，事发时并无人亲眼目击，不过据知案场附近有一家银行的闭路电视，刚好有拍到案发过程，因此希望警方能凭此尽快捉到凶手归案。

路人闻求救声 助送院仍不治

据知，由于案发时鲜少人潮和车辆经过，受害者的求救声被另一名华裔晨运者听到后上前支援，后来成功召到一辆由一对巫裔夫妇驾驶的汽车，将受害者紧急送往巴里文打医院。

该名晨运者罗庭汉（76岁）表示，他当时是骑着脚踏车在晨运，身上并没带手机可拨电求救，当时先是来了一辆县议会的垃圾车，于是便向清洁工友求助帮忙拨电召救护车。

“在等候救护车之际，来了一巫裔夫妇的轿车，幸好这对热心的友族夫妇，即刻帮忙载他们到医院。”

他说，其实在事发前，他骑脚踏车出来晨运时，已遇见这对夫妇走过来宏愿花园晨运，不幸却在过后出事…..