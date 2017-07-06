韩亚空难新片曝光 揭紧急逃生梯太迟弹出 国际新闻

客机的紧急逃生梯没有即时弹出。

客机(红圈)降落高度过低，结果撞上跑道。

乘客开始逃离机舱。

(华盛顿6日综合电)韩国韩亚航空公司一架波音777客机，2013年7月6日在美国三藩市国际机场降落时失事坠毁，造成3死180人受伤，死者包括16岁中国少女叶梦圆。网上近日流传一段新的事发片段，可见客机坠毁后，紧急逃生梯竟于接近2分钟后才弹出，令人质疑机组人员当时并无即时疏散全机乘客。

美国传媒报道，YouTube一名网民于上月28日发布一段由三藩市国际机场闭路电视拍摄的影片，全程记录航班编号OZ214的韩亚客机坠毁过程，而影片已得到三藩市国际机场当局确认属实。影片可见，韩亚客机的降落高度过低，结果撞上机场跑道末端的海堤。客机撞落跑道后，机身滑行大约20秒至25秒才停下来，不但卷起大量尘土，机身更冒烟。

根据影片显示，在客机坠毁后的1分29秒，可见有人从机尾位置离开，但紧急逃生梯要于客机坠毁后的1分53秒才弹出。在客机坠毁后的5分5秒，见到最后一个从镜头前方位置的客机紧急逃生梯的人离开，而事发后约8分钟仍有人从机尾位置逃生。

此外，影片可见乘客逃生后，仍逗留在距离客机较近的地方。由于当时客机冒烟起火，乘客理应远离现场，以防客机爆炸波及他们。韩亚航空及美国国家运输安全委员会(NTSB)暂未回应事件。

根据美国国家运输安全委员会当年的调查报告，该架韩亚客机上有12名空中服务员，但事发时只有5人协助乘客疏散，另外2人更在意外中严重受伤。涉事客机由首尔出发，当时载有291名乘客及16名机组人员。叶梦圆当时被抛出机外，疑遭喷洒消防泡沫的消防车辗过致死。