【拿督许国津自杀】伤痛之余仍积极服务 威南洗肾中心操作顺利 北马新闻

(威南/大山脚/北海6日讯)威南洗肾中心主席准拿督许国津硕士（59岁）自杀身亡噩耗传出后，该中心众人感到伤痛之余，还要积极投入，让该中心的事务顺利操作。

中心发起人吴庆发说，该中心的主席、总务、财政之职，在任2届后（4年期限）就必须退位让贤。许氏是第2次受委为该中心的主席，任期还有1年届满。

他形容许氏是一名很称职的领袖，负责任的领导。该中心在1997年成立时，他也是第一届的副总务，与该中心同步至今迈入20年，许氏的离去可说是威南洗肾中心的损失。

该中心理事们都无法接受许氏就这样结束其生命。在理事眼中，他乐观，处事积极，由他负责的问题都能迎刃而解。据透露，该中心在他的领导下，还有计划进行20周年纪念。

张秀珍：未发现任何异样

该中心的经理张秀珍说，周三（5日）上午10时，许氏有来该中心处理事务，并交代她安排淡汶英达花园居民协会妇女组前来与所捐献的3台洗肾机拍照留念。她说，在当时的许氏并没有任何异样，态度与情绪跟往常没差别，会问候大家及说些笑话。

拨手机无人接听 家人较后接噩耗

许国津的太太谭月媚是在周三下午6时，接获工厂员工的投报，指许氏已去世。她是在吴庆发的载送下前往有关工厂查看。

据知，事发当天的下午2时前，他还与家人共进午餐。在离开家前，还与孙子们玩乐后才出門。家人约在下午4时开始，发现拨通的手机都无人接听就感到奇怪，较后接获噩耗。

许氏在308大选后受委为新邦安拔社委会主席，至505大选后退位。他与遗孀育有3名孩子，2男1女，在2011年获荣膺DJN勋衔。目前在社团担任的要职有威南洗肾中心主席、新邦安拔苏许连颜谭巫宗祠理事会主席、马来西亚红新月会威南专区署理主席。