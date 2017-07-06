家人遗照遭打烂 瘫汉叫精神病儿杀人 国际新闻

(南京6日综合电)法院人员周二在江苏如皋市丁堰镇一农家院在场审理一宗命案。案中被告是一名瘫痪在床10多年的孙姓男子。

今年2月，孙男唆使患有精神病的儿子打死邻村沈姓老翁。因长期卧床无法出庭。法院将法庭搬到孙男床前，在农家小院审理案件。

今年50岁的孙男，10多年来一直瘫痪在床，和患有精神病的28岁儿子相依为命，二人靠享受低保生活。

今年2月13日，家住孙男邻村的67岁沈伯再次登门，声称要孙男还他早年欠自己的100元人民币(约63令吉)，但遭对方拒绝。眼见讨债无望，沈伯便搬走孙男的电视机抵债，不过被父子制止。沈伯拒罢休，走到客厅砸掉孙男母亲及祖父的遗照。躺在床上的孙男怒不可遏，要儿子“教训”对方。两日后，沈伯在家中死亡。

在庭审中，孙男坚称早年欠款100元人民币早已还予对方，只是死者忘记而已。经鉴定，孙男儿子罹患精神分裂症，无刑事责任能力。案发后，法院已对小孙强制医疗。检察院认为，孙男指使患有精神疾病的人员伤害他人身体致人死亡，构成故意伤害罪。经2个多小时审理，审判长朱秀梅宣布休庭，经合议庭合议后将对案件宣判。