马航MH17客机遇难3周年 当局将会见家属汇报进展 国内新闻

（雪邦6日讯）交通部长拿督斯里廖中莱披露，配合马航MH17客机遇难3周年，我国将于下周四（13日）会见大马MH17客机罹难者家属，以汇报最新调查进展和后续行动。

他说，马航17客机事件，无论是对于我国政府或罹难者家属，都是永远抹不去的痛，所以我国政府希望尽快还罹难者公道。

“在此之前，交通部会在马航MH17客机遇难事件的3周年之前，即下周四（13日）会见本地MH17客机的罹难者家属，以便给予他们最新的报告。”

廖中莱今早是在为瑞萨吉隆坡全球电子配件中心开幕后，受询马航MH17客机遇难事件时，做出这项回应。

针对马航MH17客机刑事责任，廖中莱则表示，荷兰政府昨日已宣布，负责调查这起客机遇难刑事责任的5个国家已经同意，交由荷兰法庭审理这起空难事故，而肇事方也必须接受荷兰法庭的面审。

“我国与其他4个国家，包括荷兰、乌克兰、比利时及澳洲组成的国际调查团队，已经同意让荷兰负责调查客机被击落的刑事责任，以及提控肇事方。”

“至于负责马航MH17客机遇难事故的我国代表是总检察长。”

他透露，其实马航MH17客机遇难事件的刑事调查已经进行，惟整个调查过程须耗时1年，预料2018年初才能完成调查工作。

“目前国际调查团队只调查了100名疑似这起空难事件的肇事者，因此调查团队仍需要深入调查，我们预计可能需要在明年初才能完成调查工作。”

“不过，我们相信荷兰的法律足以惩戒肇事方，还罹难者一个公道。”