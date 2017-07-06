阿富汗少女赴美遭拒签 视讯参与机器人大赛 国际新闻

（华盛顿6日综合电）美国最高法院上月裁定实施禁止6个伊斯兰国家国民入境美国的旅游禁令，禁令适用国家不包括阿富汗，该国6名少女原本打算申领签证，出席本月16日至18日在华盛顿举行的机器人大赛，但申请无故遭拒绝。她们日前受访时表示不会放弃，会透过Skype观赛。

6名抱着参加“First Global Challenge”机器人大赛之梦的阿富汗赫拉特市少女，凭着努力自制机器人，出色的表现更令她们有机会远赴美国参赛。她们于是到位于美国驻喀布尔大使馆申领签证，但大使馆告知她们签证被拒，令她们大失所望。

6人所制的机器人已运到华盛顿，14岁队员卡迪尔延坦言：“我们仍不知道被拒发签证的原因，因为其他国家的参赛队伍都获发签证。”卡迪尔延参赛心切，曾两度前往美国大使馆申领签证，但均告失败。另一名队员、现年17岁的阿齐兹则表示只有她们被拒签，“明显是羞辱阿富汗民众”。

赛事主办单位主席在比赛的官方脸书为6名少女抱不平，指自己对美国的决定感到“悲痛”，又猜测少女们遭拒签原因可能是阿富汗只得很少签证配额。美国国务院回应时表示，拒绝评论单一事件。