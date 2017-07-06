新片上映 | 英雄归来

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《Spider-Man：Homecoming》

片名：《Spider-Man：Homecoming》

导演：Jon Watts

演员：Tom Holland、Robert Downey Jr.、Michael Keaton、Marisa Tomei、Zendaya、Laura Harrier

类型：动作、冒险

本集将时间轴拉回Peter Parker（Tom Holland饰）的高中时光，Peter在“心灵导师”钢铁人Tony Stark（Robert Downey Jr.饰）的指引下，回到他与May婶（Marisa Tomei饰）的温暖家庭。然而，在试图融入过去平凡生活的同时，一心想证明蜘蛛人不仅是邻家英雄代表的念头仍不断在他心里出现，直到全新反派Vulture（Michael Keaton饰）的强势现身，才让他意识到身边珍惜的事物都将遭受到严重威胁……

蜘蛛人不好当

在全球盛大上映的《Spider-Man：Homecoming》，先睹为快的欧美媒体大都给予出色佳评，史上最“幼齿”蜘蛛人Tom Holland，被看好将成为影迷新宠。他笑言虽然从小就喜欢蜘蛛人，美梦成真的滋味却超辛苦，尤其蜘蛛人服装很紧又容易让人流汗，“该边”非常不舒服，也让妈妈担心他憋尿太久会肾结石。

Tom认为本片是自己进入娱乐圈以来体力负荷最大的工作，光是拍摄期间就天天有戏，没接到通告的日子也不得轻松，需要继续锻炼体格，最近则是全球各地跑透透宣传，累得他一倒在床上立刻睡死。早先传出他与片中的女主角之一Zendaya迅速擦出爱火、甚至搬进她在洛杉矶的住所，受访时他则闭口不提，就算被媒体旁敲侧击想请他聊聊电影里蜘蛛人Peter Parker的感情发展，他都只透露Peter对Laura Harrier饰演的学姐Liz有好感，却只是单相思，尚未赢得佳人芳心，Zendaya所扮演的Michelle到底和Peter有何关系？一个字都没讲，记者也无法见缝插针追问两人恋情进度。

超级英雄在银幕上看似无所不能、相当风光，拍片的状况就不是这样，被问到是否如传闻有11个小时没上厕所？Tom笑了：“我妈妈很在意这点，隔天我到片场，工作人员就一直问我，肾脏还好吗？你妈妈有打电话来问喔。然后他们就给我很多空档，让我去上洗手间。”

本片时间轴接续Peter参与《Captain America：Civil War》的情节，钢铁人Robert Downey Jr.不仅在片中扮演蜘蛛人的心灵导师，也为他制作了全新蜘蛛装、装备全面升级，包含“全自动蜘蛛装”提供穿戴者能全自动上装，胸前可拆式的“蜘蛛侦查机”，可转换为无人机，将情搜传回蜘蛛装，以及“感应式蜘蛛喷射网”，发射后蜘蛛网将在接近目标时炸裂等，酷炫的功能让人看得目不暇给。

预告中也可见Robert的戏份颇为关键，亦父亦师引领血气方刚的小蜘蛛成长，时而温馨叮咛、时而严厉教训，两人的感情线也将是本片的主轴之一。