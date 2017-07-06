宏宇有2团 1团太鲁阁1团欧洲游 活动&旅游



光华日报与宏宇旅游有限公司再次携手联办跨国马拉松运动旅游活动，将于11月1日至5日举办“5天太鲁阁马拉松2017”运动旅游团，团费3088令吉，包括太鲁阁马拉松入门票。参赛者不仅能在峡谷溪流间感受身体的律动，也能饱览鬼斧神工的悬崖峭壁之美。

太鲁阁峡谷马拉松一直以来都是马拉松爱好者心目中的经典路线，据说是全世界唯一的峡谷马拉松路线。以雄伟壮丽峡谷景观著称的太鲁阁国家公园，最主要的交通干道乃中部横贯公路，沿途经过太鲁阁国家公园管理处、长春祠、九曲洞及天祥，沿途风景秀丽，由地壳变动和河川切割作用共同形成的深邃峡谷，让人惊叹大自然的力量。

两种配套任你选

10月份欧洲的秀丽风景令人向往，非常适合旅游的月份，那不如就趁着10月的秋高气爽去欧洲旅游吧！

除了马拉松旅游团之外，宏宇旅游同时间推出一个新的欧洲旅游团配套，即7天4晚旅游英国、荷兰、比利时及法国，赠送一晚伦敦，参加者只需另附700令吉高速列车（欧洲之星）车票，由伦敦前往比利时首都—布鲁塞尔，绝对超值。10月份共两团，两个日期为10月11日及10月23日出发。每团仅限40人，团费5688令吉，如剪下印花将获折扣300令吉。

有意参与者请联络：光华市场有限公司业务发展及节目策划部：04-2612312 分线：313/ 322 专线：04-2623212或宏宇旅游有限公司04-2299771（总行）04-508 3771，（大山脚分行）。#