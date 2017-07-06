乡野家常菜 小桥流水竹林旁 吃货｜厨趣

报道：彭可晶

摄影：陈友晋

纷纷扰扰的市嚣，想在自然景观的氛围里吃一顿家常便饭，似乎是天方夜谭。而这处亚依淡老饕的秘密基地，就是实现以上想像的所在。乡野自然的小桥流水，没有了不起的装潢，只有最真挚的家庭饭桌料理，却让人有种回家吃饭的感觉。

一直想找一处有着简朴自然景观的餐厅，和家人好友一起用晚餐，享受向晚时分晚风轻拂的闲适感，无奈生活在钢骨丛林，找着的，都是人造的假景，真让人气馁。这天，世居槟岛亚依淡的老饕好友笑说要给我一个意外惊喜，带我到秘密基地去晚餐，才抵步，噢！潺潺流水绕着热炒小店外围流转……

炸南乳肉-时价

主厨费时腌制这吃来香酥之余又有嚼劲的炸南乳肉，是很多肉食族客人特别爱点的小吃。

焖猪脚-RM20

焖得鲜醇香的焖猪脚，嚼起来香软又带点胶质的滑润感，非常够味，搭配吸附了酱汁的香菇，十分对味。

亚叁咖喱砂煲海鲜-RM38

食欲不振时，来一锅汤头辛香酸辣的亚叁咖喱砂煲海鲜，红通通的汤头酸爽喷香甘鲜惹味，海鲜如明虾、乌贼、鱼头与贝类吸饱亚叁咖喱的气息，非常开胃。

马来风光-RM8-RM12

和一般湿炒的方式略有不同，主厨表示这是他阿嬷的独门食谱，以香喷虾酱干炒提味，加入乌贼提升口感，空心菜也非常爽脆，馨香浓郁滋味让人忍不住扒多一碗饭。

地处隐秘 老饕才知

好友笑说：“看吧！就知道你一定会喜欢！”车子从升旗山路旁的升旗山亚依淡义务消防拯救队会所与Desa Bendera（升旗山庄公寓）之间的小路转进去，就看见了在小河旁的《合家欢海鲜煮炒屋》。“他们在这里开业已经十余年咯，只是地处隐秘，是老饕才会知道的地方啦！”

好友领着我们把车子停在小河旁，再越过餐厅自己搭建的石灰桥，才能抵达开放空间的热炒小店。座位前面就是潺潺流水与一小丛的竹林。没有特别装潢的乡野小店，简朴却自然散发一种让人想舒坦在此过一个晚上的感觉。

和老板兼主厨熟识的好友，马上为我们引荐，忙着在厨房备料的张裕发师傅客气地笑着说：“地方简单，你们随便坐坐，我这就准备几道家常菜让你们尝尝。”在一旁招呼客人的张爸爸也凑过来说：“我们还有火锅料理，如果想要品尝，就告诉我哦！”

赤手空拳 开发小店

在等待上菜的当儿，和张爸爸聊起，原来他们都是海客园（Hye Keat Estate）这带的住户，十余年前张裕发师傅找到这块位于小河旁的空地，赤手空拳地前后8年时间来开发成现在的热炒小店。“我们喜欢这里的自然景色，也希望可以让客人享受到这样的氛围。”

虽然地处偏离主道，但营业时间一到，客人就陆陆续续上门，也熟识地点起菜来。《合家欢海鲜煮炒屋》做的都是熟客生意，看着店家忙得不可开交，我们顿悟到，做吃的，其实没什么诀窍，就是要用心去煮，客人哪，自然会上门。

我们品尝着厨房送过来的马来风光、焖猪脚、亚叁咖喱砂煲海鲜……虽不是餐厅酒楼的大菜，却有着小家碧玉的平易近人，每一口都好像吃去朋友乡下老家，朋友妈妈捧出来的暖心暖胃料理。

（价格仅供参考）