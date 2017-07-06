女郎申诉“猫山王“ 变“猫王” 商家喊冤已说明没有 国际新闻

夫妻到芽笼吃榴梿掀纠纷，称要品尝“猫山王”竟变成吃“猫王”，网上发文吐苦水，商家喊冤，表示事先已经说明没卖“猫山王”，而是如假包换的“猫王”品种。

一名女郎在网上申诉，上周到芽笼11巷附近一档榴梿摊吃榴梿，花83元(约258令吉)购买“猫山王”却发现肉少质量差，与摊主理论时指对方还理直气壮称卖的是“猫王”不是“猫山王”。她愤将经历放上网，提醒其他食客。

据描述，她当时和丈夫一起光顾，她坐在座位上等候，丈夫则到摊位前选榴梿。女郎称说，吃了两口（榴梿）就吃不下了，比喻味道好比没煮透的又反复煮的番薯，并指两人吃不下一半丢进垃圾桶，“老公不甘心打开最后一块，更加吃不下口。”

她表示，自己对此感到非常不满，于是请老板过来问个清楚，想知道自己吃的到底是什么榴梿。岂料被告知，所吃的不是“猫山王”，而是“猫王”。

女郎称所吃的榴梿不但没味道，更没有榴梿的香气，榴梿摊位上却大大小小挂着几个醒目牌子，都写着“猫山王”，因此觉得自己上当。

记者7月4日走访，发现榴梿摊位前的确是放了数个写着“猫山王”的大牌子，但每排榴梿前面却也放了小牌子，写明所售卖的榴梿品种。