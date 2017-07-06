被转卖至江西当妻 女子19年后终与家人团聚

云南昭通市镇雄县女子赵楚会在19年前被舅父哄骗到江西打工，其后被以6000元（人民币‧下同）价格转手卖给比赵女大40岁的陌生男子当妻子。赵多次逃跑但不果，及后更被关在黑屋内屡遭打骂。赵度过炼狱般的日子12年，直至一次偶然下成功逃走。近日她经协助亦寻回亲人。

赵女16岁时被哄骗到江西打工，没料抵达江西上饶市广丰区，就被以转手“贩卖”。赵女数次逃跑都被抓回，其后用铁链锁起关在黑屋内屡遭“丈夫”被棍殴。而在赵女被拐的第二年，她为“丈夫”生子，但情况未有改善。直至儿子10岁后，“丈夫”生病要人照顾，遂放赵女出来做家务，赵就趁此机会奔跑两小时逃至广丰县城。

惟被转卖多年，赵女已忘记老家确实地点；且身无分文无法寻亲。所幸赵女在当地生活时，遇到现任丈夫罗来云，又为他生了3个小孩，但因自己身份特殊，3名小孩一直没有户籍。

而赵女一家清贫，靠现年53岁、患有白内障的罗来云以三轮车拉客、在地盘打散工的微薄收入，及每月270元低保过活。县扶贫干部陈丽君今年5月初帮扶困难户时，发现赵母子4人没身份证等，经询问后始知赵女身世，遂帮赵女寻亲。最终透过翻查当地公安局户籍科资料确诊赵女老家位置，并为赵女找到亲人。

赵女一事发生多年，到底能否选择重新报警追责？内地律师指刑事追诉时效为20年，即使超过20年，报请最高人民检察院核准后也可追诉，且限制妇女人身自由行为是持续性过程，妇女获得自由后才开始计算追诉时效，故赵女仍可向云南警方报警追诉。