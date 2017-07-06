砂未有新疯狗症病例 10公里内狗儿注射疫苗 国内新闻

(布城5日讯)卫生部长拿督斯里苏巴玛廉表示，卫生部将与兽医局合作，为砂拉越西连出现的疯狗症确诊病例范围10公里内的家犬及野狗注射疫苗。

他今天在部门召开记者会说，目前有2人因疯狗症而病逝，另一人处于危急情况，目前在加护病房。

截至目前为止，未有新增的疯狗症感染病例。

他也说，从今年的4月1日起至7月4日，医疗团队在砂拉越州西连共鉴定了68宗被狗咬的案例，部门尚在密切观察病患是否确诊病例，因为疯狗症有潜伏期，一些病例需要一段时间后才会病发。

他说，由于西连靠近早前爆发病毒的加里曼丹，相信是有野狗在加里曼丹感染病毒后，再跨界到西连散播病毒。

他说，目前，卫生部和砂拉越兽医局以及砂拉越卫生局已成立11个医疗团队，向州内19个甘榜，2098户家庭共6094人，针对是否被狗咬过进行问诊。

他指出，兽医局也已决定，在确诊疯狗症病例的10公里范围内，为所有狗只注射疫苗，不过该局会优先为家犬注射疫苗。

苏巴玛廉说，卫生部提醒民众，一旦被狗咬就必须马上寻求医治，并确保带所饲养的家犬，到邻近的兽医院注射疫苗，同时避免和野狗接触。

他说，如果发现所饲养的家犬出现不寻常的症状，应马上寻求兽医的治疗，同时向兽医局作出投报。

疯狗症爆发仅限西连 还没到宣布紧急状态

（古晋5日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，除非疯狗症在全砂爆发，州政府才会宣布紧急状态，目前爆发范围还限制在西连地区。

“还没有必要宣布紧急状态，我交给砂灾难管理委员会及其主席兼副首长拿督阿玛道格拉斯处理。”

阿邦佐哈里说，砂灾难管理委员会对政府建议了数个可以采取的措施，州政府也尽可能的提供了可以提供的协助，特别是动物的疫苗注射，斥资10万令吉展开工作。

砂副首长：获准申请进口 疫苗供应相当充足

（古晋5日讯）针对英文报章报导指当地私人兽医在获取疫苗上面对阻碍，砂州副首拿督阿玛道格拉斯披露，砂政府已经批准州内私人兽医可向砂兽医服务局申请进口有关疫苗，以让宠物主人可以为他们的猫狗进行疫苗注射。

他披露，当局目前共有6千支疫苗，因此疫苗供应相当充足。

2童父母忆儿频拭泪

莫妮卡和杰逊是父亲玛兹兰和母亲伊丽莎眼中的乖孩子，一夕间失去两名孩子的他们心如刀割，忆起孩子点滴频频拭泪！

母亲丽莎于今日接受记者访问时表示，他们并不晓得两名孩子是在什么情况下被狗咬伤，只知道两姐弟分别在脚踝和脸颊有被咬伤的伤口。

基于家庭经济拮据因素，再加上以为只是普通咬伤，所以没有在当下送去医院检查。

她还说，在达雅节时，儿子杰逊就已开始生病，久久未见好转，当时大家也不以为意。

“我们找不到他们是因为被狗咬才导致他们生病的病因，他们都很乖，真舍不得他们。”

至于父亲玛兹兰则因为悲伤过度，面对记者发问则保持沉默，但他仍友善的回绝记者的提问。