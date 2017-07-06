对付金钱游戏与否 贸消部：须先调查 国内新闻

（吉隆坡5日讯）国内贸易及消费者事务部长拿督斯里韩沙再努丁表示，部门要针对金钱游戏公司采取行动，必须先经过详细调查，不能因为有人报案就把有关公司控上法庭。

他说，要把有关公司控上法庭，必须经过详细的调查，确定该公司所犯下的错，才能够采取行动。

韩沙再努丁今日被询及MBI创办人张誉发被逮捕后获释的最新进展时如是表示。

贸消部执法组主任拿督罗斯兰在较后接受媒体访问时指出，由于MBI的案件还在调查阶段，他无法透露更多有关案件详情。

询及贸消部及相关单位是否会调查满星云公司，他没有正面回应，仅表示他们会调查所有在“警示名单”内的公司。

公布危险指尖陀螺名单

马来西亚掀起“指尖陀螺”风潮，却也因此引起“指尖陀螺”的安全考量问题，韩沙再努丁表示，目前部门已经确定几款“指尖陀螺”存有危险性，较后将会公布相关名单。

他说，目前，部门并没有权力对“指尖陀螺”采取行动，因此只能够确定几款存有危险性的“指尖陀螺”，而现在正等待收集到相关的“指尖陀螺”，再将名单公布给民众。

另一方面，韩沙再努丁表示，部门正在探讨一个指南或法令，以便以后进出口的商品都能够符合贸消部的认证。

下周与油站业者会面

韩沙再努丁表示，他将在下个星期针对油价课题，与油站业者会面。

他说，任何的进展与详情，将在下星期的会面后做出公布，但他并未透露会面所要讨论的详情。

询及贸消部要求油站业者透过看板公布油价的进展，韩沙再努丁表示，目前看到许多业者愿意透过这样的方式公布油价。