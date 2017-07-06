即起卫生部合约医生 需拥SPM国文及格 国内新闻

(布城5日讯)内阁议决，即日起凡向卫生部申请合约性质医生、实习医生或正式医生需获得大马教育文凭考试国文科及格的条件，包括之前被豁免的实习医生。

卫生部长拿督斯里苏巴马廉今天在一项记者会上针对早前有关合约雇用的实习医生或驻院医生，可豁免须符合大马教育文凭马来文及格的条件引起争议的课题如是说明。

他说，公共服务委员会在2003年允许卫生部的固定职位给予豁免大马教育文凭国文及格的条件，当时，由于需要医生，我国也从数个国家聘请合约医生，因此获得这项宽限长达一段时间。

“而公共服务局较后也为没有国文及格的公务员举行考试，让他们考取国文及格的资格。”

他说，后来，卫生部也在2015年决定，所有驻院医生必须获得大马教育文凭国文及格的资格，而公共服务局也于隔年初致函该部，说明所有的驻院医生必须获得国文及格的资格。

他解释，由于当时出现很多医生的现象以致部门必须减少医生，并在去年12月落实聘请合约医生制。

“这时却有23人因修读其他源流学校而没有报考大马教育文凭，这23人都是我国外交官的孩子及公共服务局奖学金的得奖者，当中11人为马来人。他们在获政府承认的学府报读医学系回来这里实习时，公共服务局就给予宽限，让他们无需持有SPM国文及格的资格，但若成为固定员工，他们就得考取国文及格资格。”

他说，所有人在进入我国卫生体系时已被告知必须取得大马教育文凭考试国文及格资格的事宜，“问题在于是在进来前考取或进来后才考取。”

副揆：外籍医生例外

(布城5日讯)副首相拿督斯里阿末扎希表示，政府将修正1971年医药法令，撤回合约驻院医生无需获得大马教育文凭考试马来文优等的条件。

这意味着，所有申请卫生部的实习医生必须具有马来文及格的条件，若这批实习医生在完成两年的实习期后，欲继续成为UD 41驻院医生则必须获得国文科优等。

他今天在内政部召开记者会上说，他已经向首相拿督斯里纳吉传达今天的内阁议决。

他续说，修正法令的工作将交由卫生部及总检察署处理。

询及马来文获得宽限的现象是否包括其他部门时，他表示，内阁也有讨论此事，但没有发现其他部门有类似的情况。

询及这是否意味着外籍医生也需考取马来文及格时，他表示，这项政策只限于马来西亚公民。

他强调，内阁捍卫联邦宪法第152条文及1963/67年国语法令阐明的地位。