上诉庭：不需给理由 移民局有权禁人民出国 国内新闻

（布城5日讯）上诉庭裁决，移民局总监有权在没有给予理由的情况下，禁止大马人民出国。

法官丹斯里依鲁斯说，联邦宪法第5条文下的人身自由，不包括人民出国的权利。

“护照是政府给予人民的特权，不是人民出国的权利。这（护照）是大马政府的财产，政府可以取消旅行证件。”

他是上诉庭三司之一，他今天驳回八打灵再也北区国会议员潘俭伟，针对移民局总监禁止他出国的决定所提出的上诉。

他在判词中说，联邦宪法第5条文下的人身自由，仅限于挑战当局的非法扣留。

他也说，潘俭伟此案无权在1959年移民法令下进行审理，移民局总监没有责任给予禁止出国的理由。

“上诉人的护照没有收回。这项禁令并非永久。”

另外两名上诉庭法官是拿督莫哈末查瓦威及拿督卡马丁。

去年7月，吉隆坡高庭驳回潘俭伟针对移民局总监禁止他出国的决定，所提出的司法审核申请。

44岁潘俭伟也是民主行动党宣传秘书，他指出，他于2015年7月2日出国前往日惹时，遭禁止出国，他的护照有效期至2020年4月23日。

虽然潘俭伟的出国禁令于去年5月20日解除，他提出上诉，并要求法庭确定总监的权限。

上诉庭三司以莫哈末查瓦威为首，他促潘俭伟的代表律师哥宾星，将此案带到联邦法院，以确定第5条文的宪法课题。

法庭也谕令，基于这涉及公众利益，因此不需缴付堂费予政府。

哥宾星在裁决后对记者说，由于需要提出重要的法律课题，他将在30天内入禀上诉申请。