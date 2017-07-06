刘华才：希联同意承认统考 促慕尤丁表明立场 国内新闻

（吉隆坡5日讯）民政党副主席刘华才指出，希望联盟4党表态同意在成功执政后承认统考，但对于曾是前国阵领导，即希联领袖之一的土著团结党主席丹斯里慕尤丁在支持承认统考方面仍存有质疑，并促请对方阐明立场。

“过去慕尤丁身处国阵兼任职教长时，都不愿意承认统考，是否到了反对党就承认了？如果慕尤丁在反对党就承认统考，那我也希望对方解释在国阵任职教长时，为何不承认统考。”

他认为，慕尤丁有必要在希联和党的立场上清楚表态。

他说，昨日希联青年团于记者会上表示，希联4党同意在成功执政后承认统考，而且不会要求董总修改课程大纲或纳入国家历史科，但有关立场是否真代表整个希望联盟的立场，这还不明确。

“希联青年团也提及承认统考方面仍有技术问题，但其实他们连这些问题都搞不清。”

他是在记者会上，如是披露。出席者也包括民青直辖区团长王胜龙。

刘华才认为，他们只是利用统考课题捞取选票，所说的并非政治宣言，而是谎言，或是再“讲爽”。

“他们说了等同没说，如果成功当政府，难道又来说技术问题没解决吗？因此，人民要看清楚。他们昨日也提及槟州和雪州承认统考，但请问槟州的行动党政府，可曾修改任何条文或明文规定来阐明？”

他也促请槟州首长林冠英对外公布，究竟聘请了多少名统考生在槟州的政府机构工作，任职公务员。

“不过，拥有大马教育文凭（SPM）优等的统考生当然不是问题。我们要知道的是，请了多少名统考生。此外，他们说雪州工艺大学录取统考也是非常正常的事，因为该所大学是私立大学，一般上，私立大学都承认统考。”

民政不曾放弃争取承认统考

他也强调，民政党一直不曾放弃争取承认统考。他认为，为了华社情意结、以实际行动证明我国多元国情、提升学术资格、与世界接轨和解决社会紧张这5大理由，我国确实有必要承认统考。

他说，统考课题一直被有心人士炒作或大作文章，所以承认统考就能解决此事。

他认为，承认统考方面，除了技术性问题要解决外，民意也非常重要。

“我们应该要探讨为何某些群体反对承认统考，如是否反对母语或是害怕某群体利益受损，又或是涉及语文政策的问题，或有心人在炒作。”

他认为，承认统考上，除了技术和政治有待解决外，在民意上，仍有一段路，所以必须对症下药，解决问题。

他也披露，民政党会在近期会见首相拿督斯里纳吉、高等教育部长拿督斯里依德利斯祖索和教育部长拿督斯里马哈兹尔商讨统考事宜。