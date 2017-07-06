大马经济按轨成长 料全年达5%成长率 国内新闻

（吉隆坡5日讯）《次季经济追踪报告》出炉，2017年大马经济开始咆哮！尽管全球经济同步复苏，但仍有诸多风险尚未消除，包括英国脱欧和美国联邦储备局调息的外国因素；而大马经济成长仍按轨成长，预料全年可达致5%成长率。

中总社会经济研究中心执行董事李兴裕点出《次》报告内容，指尽管人民面对通膨和生活成本高涨，但消费仍保持韧性，因此将今年原本4.3%的国民生产总值（GDP）预测提高到5%，而原本预计2018年达4.6%的国民生产总值，提高至4.9%。

他说，上述预测存有保留因素，是因为全球国际油价的不稳定因素。

李兴裕周三在公布上述报告时指出，全球经济同步复苏，包括许多经济领域一起上扬，同时也透过精准的货币政策和赤字政策加强复苏脚步，避免出现误判。

然而，他也以“不要过于自信”呼吁国人静观经济发展，强调经济风险仍存在。“包括必须提防政治局势发展、政策、地缘政治和管制单位的发展，必须留意的是英国脱欧谈判、海湾危机、美联储的调息，以及中国国债课题。”

他点出《次》报告内容，指国际货币基金组织（IMF）将全球经济成长率从3.4%提高到3.5%，并预计到了2018年会达致3.6%（比2016年的3.1%还高），这决定让全球工业领域、出口和全球贸易取得成长。

在大马方面，李兴裕表示政府推行的一些平衡政策让经济可以稳定成长和保持韧性，整体而言是取得广泛的成长，这有赖于国内需求和国外需求两大因素。其中，私人领域的开销大大刺激国内需求。

李兴裕说，大马货币政策必须精准，确保支持经济成长和固定通膨预期，相信国行会将利率维持在3%。

“正当目前令吉表现平稳之际，但仍存在逆风风险，包括来自收紧货币政策、先进经济体的政治局势发展，以及地缘政治气氛等等。”

出席简报会者包括该中心高级研究员沈金梅、研究院李顺泰和吴江进。

在今日公布的《次》中，也针对《2018年财政预算案》做出六大专注领域的建议，包括打造更具竞争力的经济框架。

其他建议包括，应对赤字和债务管理、解决高经商成本、塑造链接性和具革新性的经济、刺激潜能出口和扩大出口量，以及打造爱心和全面包容的社会。

李兴裕：经济不受大选太大影响

有媒体询及如何看待全国大选影响经济成长率时，李兴裕认为全国大选会让投资者提高警惕，包括大选成绩，不过不会对经济造成太大的影响。

他说，大选进行时会产生选举效应，包括选举经费发放和竞选开销等等，它造成的经济影响并不明显，但存在许多不确定性。