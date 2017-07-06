马来西亚城项目 今日开放征求建议书 国内新闻

（吉隆坡5日讯）总值123亿5000万令吉的马来西亚城（Bandar Malaysia）项目今日开放征求建议书（RFP），以委任主要发展商。

马来西亚城私人有限公司主席丹斯里依万瑟里加指出，有些单位已经要求进一步的细节。

他今日在2017年兴业区域大会“一带一路一亚洲”休会时向记者说：“我们今日开放征求建议书，标准是必须是财富500强公司、有经验，以及公司的累积营业额必须高于500亿令吉。”

他表示：“我们开放给国际公司，它们可以与本地公司合作。这也是征求建议书必须符合的本地含量标准。”

今年5月，TRX City私人有限公司终止出售马来西亚城60%股权予IWH CREC私人有限公司，令售股协议无效。后者是依斯干达海滨控股私人有限公司（IWH）和中国中铁（CREC）以60:40组成的联营公司。

TRX City称，IWH CREC未能履行售股协议的付款义务。而IWH CREC回应指，TRX City的指控是不可接受的，因IWH CREC已履行志期2015年12月31日的协议所有所需的付款义务。

早前有报道指出，有一大批本地和外国公司表示对马来西亚城项目感兴趣，包括产业大亨丹斯里林晓春和中国房地产巨头大连万达集团，以及官联公司。

不过，林晓春的旗舰公司马顿有限公司（MALTON，6181，产业组）向大马交易所作出否认，指无论是公司董事或股东都没有参与竞标该项目的任何协商，打破马顿、万达和退休基金局将联手竞标的传言。