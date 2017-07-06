退出政坛可终结吊销火箭注册 林吉祥：我会考虑 国内新闻

（新山5日讯）民主行动党国会领袖林吉祥说，如果他退出政坛是终结巫统与国阵吊销民主行动党注册的条件，那么就请直言，他会考虑此事。

他指出，首相拿督斯里纳吉不应该转弯抹角，或者躲在新闻秘书或一群领取过高薪资的宣传人员和公关人员身后。

他今日发文告说，副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希搞错目标，当他呼吁行动党领袖停止猜测行动党可能被社团注册局吊销注册，因这项猜测始于首相办公室内部的小圈子。就在上周四深夜，首相新闻秘书拿督斯里东姑沙里弗丁跟民主行动党全国政治教育主任兼居銮国会议员刘镇东进行政治交锋时，提出这个可能性。

他说，社团注册局属于内政部的管辖，而非首相署，如果东姑沙里弗丁已经侵入扎希的管辖范围和管辖权，他应该因为他的文告而被谴责。

他也说，然而，纳吉行政当局的权力平衡已经倾斜。只要纳吉还是首相，扎希被除去副首相一职的可能性高于首相的新闻秘书被谴责。

林吉祥指出，这在扎希呼吁后的几个小时内确认。因为东姑沙里弗丁发表另一份文告，清楚地显示纳吉的行政当局在吊销民主行动党注册这课题上有两个权力中心——在纳吉包括非部长的私人内阁这个权力中心，扎希甚至可能被排除在外，尽管他是副首相；以及本来应该根据正当权力处理本课题的社团注册局和内政部这个权力中心。

他说，可是大家都知道哪个权力中心更有权力。虽然内政部长和社团注册局长可以反对任何干涉他们正当管辖权的违法行为，可是最近有太多这样为了维护道德、政治和公共服务公正和正直而付出代价的例子—丹斯里慕尤丁被革除副首相的职位、拿督斯里沙菲宜被革除乡村与区域发展部长的职位、以及丹斯里阿都甘尼、丹斯里洁蒂、丹斯里阿布卡欣的命运。他们曾经分别是总检察长、国家银行总裁和反贪会主席，在调查一马公司风波时，他们不肯完全屈服于纳吉的指示，尤其是在2015年时成立一个由4名丹斯里组成的专案小组以调查一马公司风波。

“东姑沙里弗丁让我想起，从前有个首相新闻秘书是如此有权势，以至于可以公开侮辱非常资深的部长。反思这种傲慢和缺乏谦卑的悲惨结局，东姑沙里弗丁会从中获益！”