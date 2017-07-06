涉贪污与洗黑钱案 原任柔行政议员过堂 国内新闻

（新山5日讯）原任柔州行政议员拿督阿都拉迪夫、其长子阿末法勿哈丁及房屋中介阿米尔沙里夫汀，因涉柔佛房产巨额贪污与洗黑钱活动，今日在新山反贪污法庭过堂。

3名被告的代表律师团要求针对上述两个案件的文件及证人资料做最后一次审阅，法官允许将此案定在8月21日做最后一次过堂，并择定于10月3日至5日及12月4日至5日将案件带入审讯阶段。

早上8时许，他们先后现身法庭，在庭内等待时，神情淡定，不时与代表律师团谈笑风生，丝毫不受贪污事件影响心情，直到接近开庭前，才与代表律师团坐在一起等待，而非坐在犯人栏内。

阿都拉迪夫以拿督哈纳斯为首的律师团在开庭时，向法官要求对案件相关文件及证人资料进行最后一次审阅，获得法官莫哈末法勿兹允准在8月21日进行最后一次过堂，并定于10月3日至5日及12月4日至5日将案件带入审讯阶段。

代表反贪会出席的主控官是阿斯纳威副检察司，而庭内在开庭前已座无虚席，相信是3名被告的支持者。

阿都拉迪夫与阿米尔沙里夫汀早前因涉及柔州土地逾3000万令吉贿赂，而于今年4月19日面控，各别面对33项控状，两人当时皆不认罪，法官允准以200万令吉保释。

而今年6月14日，上述两名被告连同首度面控的阿都拉迪夫长子阿末法勿哈丁，因涉及逾3578万令吉洗黑钱活动被控上新山地庭，三人皆不认罪，面对13项控状的阿都拉迪夫准以50万令吉，以及同样面对4项控状的阿末法勿哈丁和阿米尔沙里夫汀，分别以20万令吉及40万令吉保外。

3名被告在反贪污法庭逗留至中午11时后，先后离开，其中阿都拉迪夫与其长子在家属及支持者陪同下，坦然面对媒体镜头，并不时与在场的支持者握手致意；而另一名被告阿米尔沙里夫汀则透过隐秘通道从新山高庭离开。