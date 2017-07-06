马澳签署备忘录 提升农业产能 国内新闻

（吉隆坡5日讯）大马与澳洲政府就农业领域签署谅解备忘录，相信能进一步提升耕种、家畜、林业、渔业和水产养殖的产能，进而支持大马农业领域转型。

农业部副部长拿督斯里达祖丁本月3日出席在意大利罗马举办的第40届联合国粮食及农业组织（FAO）会议，并签署了这项合作备忘录。澳洲政府代表是副总理兼农业及水源部长巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）。

达祖丁表示，除了能促进两国双边关系，此备忘录也给予大马空间和机会，进一步提升耕种、家畜、林业、渔业和水产养殖的产能，进而支持大马农业领域转型。

“澳洲推崇农业领域，尤其是采用先进技术和生产力，甚至高竞争力。”

根据农业部文告指出，马澳双方早在2006年3月8日已签署了合作协议，此次签署的备忘录是进一步巩固和加强两国在农业领域的合作，同时提供双方讨论的主要平台，探讨农业和林业潜在的新合作契机。

“这项合作将成为基石，继续大马-澳洲农业合作工作组（MAACWG）之前的创举。”

文告解释，这项双边计划推介是为了在动物疫病应急反应专业技能上做出能力建设（capacity building），因为澳洲在非养殖业没有疾病疫情，目前备受世界公认。

它相信，知识交流环节能够再次提升大马养殖业，持续可信赖、有竞争力及对国家粮食安全做出贡献。

此外，紧密合作关系预计将开拓大马农业产品的领域，尤其通过澳洲政府鼓吹农产品贸易的政策，相信可协助提高农民的收入，同时鼓吹革新，确保农业产品出口可持续发展，甚至高效的物流管理。

文告指出，根据记录，我国与澳洲于去年的农业食品领域贸易额达49亿4700万令吉，当中从澳洲进口到我国的农业食品达35亿7000万令吉，主要是谷物、肉类、奶制品和活畜。

“至于大马出口至澳洲的贸易额有13亿7700万令吉，出口产品包括加工食品、海产、咖啡、茶和香料。”