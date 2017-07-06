指示美对1马展开充公？ 马哈迪：笨蛋才会相信

（吉隆坡5日讯）前首相敦马哈迪自嘲，他若能指示美国司法部对一个马来西亚发展公司资产展开充公行动，备感“自豪”。

不过，他反驳说，只有笨蛋才会相信他有能力影响美国司法部行动。

他也是土著团结党总裁，他今日在部落格贴文说，他若指示美国政府机构，偷取数亿美元的人早就被逮捕和提控了，也会得到相应的惩罚。“不幸地，我只是个‘无牙’的前首相，我不止在美国没有这样的影响力，在马来西亚也没有。”

他强调，只有笨蛋才会相信，这是因为被（首相拿督斯里）纳吉的“糠麸”（dedak）塞满了耳朵、眼睛和嘴巴。

马哈迪说，美国影星里奥纳多和澳洲名模米兰达都归还了马来西亚富商刘特佐赠送的物品，可是在美国诉状被点名的“一号官妻”和其他接受资金者，尚未归还。

“他们脸皮真厚，是无耻之徒。当他们被指偷钱，包括纳吉和巫统领袖的这些人，只是一笑置之。”

他认为，刘特佐和纳吉继子里扎应挑战美国司法部诉讼，以证明清白。

他更以马来谚语“因正确而勇敢，因犯错而害怕”（berani kerana benar, takut kerana salah）讽刺，这是里扎和刘特佐没有挑战诉讼的原因。