国际厨艺及插花大师 林绵炎与世长辞 北马新闻

（槟城5日讯）国际厨艺及插花大师拿督林绵炎今日与世长辞，病逝在槟城医院。

现年84岁的林绵炎于1933年出生，自小便对厨艺与插花艺术产生兴趣，他虽然以建筑工程师作为志愿，但只担任一段时期的工程师及室内设计后，便因为这两项工作都与艺术有关，更让他醉心于插花及厨艺。

林绵炎曾于1967年出版《The eye of the flower arranger》及1977年出版《Floral creation》。这两本著作均一纸风行，成为畅销书。

在1962年，他成立了槟城花艺协会，隔年则成立了马来西亚花艺协会，他凭着花艺与厨艺活跃于我国社会各角落，值得一提的是他特别在插花的作品上展现我国三大民族文化及亚洲特有的文化风格以协助宣传我国的特色。

由于他在这方面的贡献良多，他曾经获得“活文化遗产”终身荣誉奖，除了纪念牌及奖状之外，也获得槟城古迹基金会每年拨出两千令吉的奖励金至终老。

林绵炎曾在香港，澳门，新加坡及大马插花艺术学院及烹饪学院担任导师，并曾在美国，澳洲，纽西兰，英国，香港，台湾，新加坡及大马电视节目主讲烹饪及插花艺术，而他的徒子徒孙也有不少已经名扬四海，在加拿大，英国，澳洲及国内皆有其弟子的踪影。

林绵炎往年在老人院中度过，也经常与同道中人进行交流，其遗体将于明日领出。