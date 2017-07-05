“情侣共骑”壁画料掀自拍潮 打造景贵街成恋人圣地 北马新闻

报道：张思倩

摄影：林晓慧

（槟城5日讯）画家许慧珊要让所有在“情侣共骑”壁画前自拍的情人能长长久久，恋人未满的男女则能开花结果，希望能让景贵街成为恋人必游“圣地”。

配合全程槟城取景的中国电影《周身闪光，过目难忘》（暂名）剧组要求，来自雪州八打灵再也的许慧珊周四开始将在景贵街一道老墙绘“情侣共骑”壁画。继本头公巷的“姐弟共骑”壁画后，估计“情侣壁画”将会掀民众与壁画自拍潮。

随着槟州政府即将把景贵街打造成步行街，许慧珊的“情侣共骑”壁画必能让当地老屋华丽转身，或还能让当地变成一对对恋人必游“圣地”，她希望到过该处的恋人或恋人未满的男女，与其作品自拍后，都能相爱到老。

估计4天内完成作品

在景贵街街头，正是槟城有名的煎蕊档；街尾，即将呈献在大家眼前的是许慧珊的“情侣共骑”壁画。许慧珊在接受本报访问时指出，她估计能在4天之内完成这幅作品。

许慧珊是依据中国剧组所提供的照片，直接分别把来自泰国和中国的男女主角画在墙上，包括他俩所骑着的脚车，也同样直接绘在墙上。她表示“情侣共骑”壁画不会像“姐弟共骑”壁画般呈献立体效果，毕竟“情侣共骑”壁画结构比较复杂，因此不适合以立体效果呈献。

由于人像画向来是许慧珊的强项，所以这对她来说并没太大的挑战，她只是比较担心天气问题。她说，初到景贵街实地考察时，槟城的天气阴晴不定，她担心作画期间面对阴晴不定的天气。

雪隆知名度高 作品深受商界青睐

全程陪伴着许慧珊接受本报访问的经纪人陈楚淮告诉本报，他对许慧珊很有信心，并表示其知名度在雪隆一带很高，作品深受商界青睐。他说，借着许慧珊的“情侣共骑”壁画，相信能协助槟州政府打造景贵街成为一条步行艺术街。

陈楚淮也补充，会推荐许慧珊成为“情侣共骑”壁画的画家，主要是因为许慧珊的画风适合这幅壁画，再加上她拿手人像画。

第一幅室外作品

景贵街的“情侣共骑”壁画是许慧珊第一幅在槟古迹区内（室外）的作品，之前她只在兴巴士艺廊作画，皆是“学校”系列作品。

在接下这项“重任”时，许慧珊表示自己很兴奋，以为是一道2层楼高的墙壁在等着她去作画。但基于中国剧组的要求，所以此壁画只能画成等身高。

弃医投入艺术工作

现年30岁的许慧珊是一名英国医学系毕业的学生，在完成实习后，她放弃从医，投入艺术工作。

“我自小就很爱画画，拿起笔就画，可能从事艺术工作会是我的终身事业了”。她坦言，放弃从医，转投艺术工作，并不容易。起初，家人极力反对，但渐渐地，他们已开始接受她从事艺术工作。再说她也很喜欢，享受从中给她带来的成就感，希望有一天能开一个属于自己的个展。

她也透露自己在放弃从医后，还到吉隆坡达尔尚艺术学院修读艺术科，并考获专业文凭。她不只投身于画壁画，她也有做一些电脑艺术设计等工作。

担当“手机少女”壁画模特

许慧珊拥有甜美的脸孔，高挑的身材，是加拿大画家Emmanuel Jarus在1st Avenue广场外最大壁画“手机少女”中的模特。

在本报要求下，许慧珊前往“手机少女”壁画前，与壁画合照。她更把长发束起，询问记者：“真人与画像吗？”。许慧珊表示有时候她走在槟城的街道上，会被路人认出自己就是大幅壁画中的模特。