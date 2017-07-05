【三轮电动摩托车骗局】店主：诈骗新闻曝光后 只有询问没人再上当 北马新闻

（槟城5日讯）三轮电动摩托车骗局不断，自本报早前曾率先报道“勝发摩哆有限公司”遭诈骗集团利用后，该店主江福成指在新闻报道曝光后，虽仍有零星人士上门询问，但不再有人堕入骗局。

本报于7月5日报道揭露，一家自称“林先生”的男子，假借彭亨州一家“EXX HXXX SuperBike Sdn Bhd”的摩托车店，在脸书上宣称代理香港制造，配置冷气和收音机的三轮摩托车，惟该摩托车店事后知悉此事后已向警方投报。

无独有偶，本报也曾于4月4日独家报道，一位自称为该店授权的“Camry Smart Marketing”公司经理“Jefferey Lai”声称与槟城一家“杜卡迪”（Ducati）超级摩托车专卖店“勝发摩哆有限公司”合作，低价售卖仍在日本进行测试上路阶段的“丰田I-Road”三轮电动摩托车，导致至少10人受骗。

这两起骗局均是诈骗集团在脸书上，声称自己是大马独家获得日本丰田或香港能众品牌的三轮电动摩托车代理权，并和本地一家摩托车店合作销售。三轮电动摩托车售价5688至8688令吉之间，但只允许买家网购且不提供试驾功能，并要求买家先汇款到某账户，再把摩托车送到买家地点，或要求买家到声称合作的摩托车店领取摩托。

曾有10受害者找上门

曾有10名受害者因此找上门的勝发摩哆有限公司东主江福成（42岁）周三受访时表示，自从本报协助他报道骗局事件，为其店面澄清后，便再也没有消费者上当或前来“索取摩托车”。但他也表示，虽然如此，但至今仍不时有人会上门询问，不过仅是询问，据他所知并非受骗。

他相信仍有人在脸书上继续冒用自己的店名到处行骗，才会有人继续上门询问，但他认为消费者也不笨，会懂得收集资讯，所以在新闻曝光后，也不再有人上当。他已向警方报案2次，但现在仍未成功逮捕该诈骗集团的幕后黑手。不过，他也不能再做什么，只能交给警方处理。

当记者询及若彭亨的店家想和他一起报警，他是否会接受时，他回应如果事态严重，而店主有意前来接洽，他不排除和对方一起针对摩托车骗局一同报警。

他也希望媒体继续多报道类似骗局，提高民众醒觉，才能有效防止民众被诈骗集团欺骗。