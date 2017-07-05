中央华校拨款通过马华网站申请 黄汉伟：民政全无地位 北马新闻

（槟城5日讯）槟州政府华校及教会学校协调委员会副主席黄汉伟指出，中央华校拨款通过马华网站申请，这显示民政完全无地位。

也是亚依淡州议员的黄汉伟发文告非议中央政府资助华小的拨款是通过马华网站申请，而非教育部网站或其他政府机制。他质问若只是通过马华网站申请，是否民政党及人联党完全没有地位？

黄汉伟指槟州政府华校及教会学校制度化拨款是通过州政府网站E-sumbangan Sekolah Pulau Pinang（http://esspp.penang.gov.my）即日起接受网上申请，而今年的申请较去年提前了一个半月，以望在明年农历新年前发放拨款。有关申请截止日期是8月23日。

反之，2017年度中央政府资助华小的拨款于7月1日起，校方只可通过马华官方网站(www.mca.org.my)所提供的链接上网申请，截止日期为7月28日，而发放日期还是未知数，中央政府的效率不敢恭维。

黄汉伟也指出2017年已过了一半，国民型华文中学2016年2500万令吉的拨款至今依旧无音讯，身为国阵成员的马华民政难辞其咎。因为马华民政的无能，华小2016年的拨款拖至2017年3月才领到，2016年的国民型华文中学拨款拖了一年7个月后还迟迟没有发下。