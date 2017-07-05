海底隧道计划乃公开招标 冠英：等着民政法律行动 北马新闻

（槟城5日讯）针对民政党有意申请庭令阻止槟城海底隧道计划，槟州首席部长林冠英强调：“我们等着他们采取法律行动！”

他重申，上述计划是通过公开竞争招标推行，民政党又如何能够采取法律阻止这项计划？他透露，槟州感到相当的“厌烦”，因为槟州政府已针对上述计划作出详细的回应，最近槟州行政议员曹观友及林峰成也再次作出回应。

他举例，于2011年，当湖内国际会展中心计划推行时，槟州政府也遭受类似的批评，以及被国阵支持者起诉，结果有关诉讼被法庭否决。他说，槟州政府相信，更好的连接性，将能协助一个城市，协助促进经济成长，协助让当地人民能轻易通往任何地点，因此，它计划兴建海底隧道及三条大道。

他指出，国阵有意破坏有关计划，以致有关计划无法成功推行，人民将在有关提供更好连接性交通计划上成为“输家”，槟州政府将由人民作出决定。他强调，槟州政府将等待民政党采取的法律行动，因为它没有隐瞒任何事情，所有的计划是通过公开竞争招标实行，即最低竞价者得标。

“通过公开竞争招标，又如何有不道德行为，所以就让他们采取法律行动吧！”。他是于周三在一项记者会上，如此指出。

乔治市文学节11月杪举行

林冠英透露，去年的乔治市文学节合共吸引2500名“读者”参与，所带来的经济效果估计为148万1372令吉，以及有关文学节获得国内外媒体广泛的采访报道，宣传价值估计为100万令吉。他说，当上述文学节于2011年举行时，参与的写作人只有5名，但于去年，参与的写作人已多达逾60名。他指出，于今年3月伦敦书展更把这项盛会列入它国际卓越奖的候选名单内，让这项盛会能在世界版图中占有一席地位。

他强调，乔治市文学节是国内唯一由州政府资助及支持的文学节，这项世界级的盛会，鼓励民众自由表达，而这也是只有槟州可能做到。2017乔治市文学节将于11月24日至26日举行，为期3天。