配合乔治市世界遗产日 22日办“我爱本头公巷”填色赛 北马新闻

（槟城5日讯）配合乔治市世界遗产日，文艺达人巷及甘榜哥南社区治安发展委员会将于7月22日（周六）下午5时至晚上8时在本头公巷旁的四方冷路，举行“我爱本头公巷”填色比赛。

郑来兴：让学生更认识古迹区

光大区州议员郑来兴说，本头公巷是乔治市古迹区著名景点之一，除了有许多历史悠久的古建筑、公会会所及宗教场所，也有著名的壁画，街头才艺表演、传统小吃及文创产品等。他希望通过填色比赛，可以增加学生对古迹区的认识，保存古迹非常不容易，必须交由相关负责单位持续的进行监督，但是至少学生及大众可以做的，是一起来维护古迹区的整洁，也必须遵守古迹区禁烟运动。

柯棅耀：15日报名截止

甘榜哥南社委会主席柯棅耀指出，比赛分为两个组别，小学低年组是一至三年级，指定用具蜡笔或颜色笔，小学高年组则是四至六年级，指定用具水彩，参赛者必须自备填色材料及桌椅，并在主办单位准备的画纸填上颜色。他说，每组冠亚季军奖获奖金及奖杯一座，奖金分别为冠军200令吉、亚军100令吉及季军50令吉，而每组安慰奖有15份，每人可获得奖杯一座。

报名费每人10令吉，报名截止日期7月15日，有意者可到光大区州议员郑来兴服务中心报名（询问电话：04-2277068/011-10980881/012-4305018）。

中路社委会812 办尊巴舞活动

中路社委会尊巴舞活动，再度强势回归！中路社区委员会自2015年开始举办尊巴舞活动，连续两年参加人数爆满，甚至超过目标人数。该社委会今年将与1st Avenue合作，并定于8月12日（周六）下午3时至5时在1st Avenue广场底楼举行，此活动预计将吸引250人参与。

光大区州议员郑来兴今日出在记者会上时指出，尊巴舞活动是自2015年，中路社委会的常年活动，为的是提高人们对健康运动的醒觉，生活脚步紧凑的现代人，总是以抽不出时间为理由，而不去运动。

“我们欢迎家长携带孩子一起参加，以便身体得到锻炼之余，也能促进亲子关系。”

谢是发：小孩参加须家长监督

中路社委会主席准拿督谢是发说，今年是该社委会，第三年举办尊巴舞活动，并与1st Avenue 广场合作。

他说，2015年报名人数200人，去年报名人数则达300人，今年因为场地关系，所以参加者限制在250人。

“小孩报名免费，但必须在家长监督下参加，因此也不会获得T恤及纪念奖牌。”

活动即日起公开报名，报名截止日期为8月8日，报名费为每人25令吉，并会获得精美T恤1件，在当天活动的结尾，每位参加者也将获颁纪念奖牌一枚。有意报名者或欲知更多详情，可向光大区州议员郑来兴服务中心（谢先生04-2277068/ 012-4305018/011-10980881）或1st Avenue广场2楼客户柜台报名。