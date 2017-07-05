洪敏芝：观音亭修复会议 广福宫陈耀威缺席两次 北马新闻

（槟城5日讯）椰脚街观音亭修复工程掀争议，乔治市世界遗产机构总经理洪敏芝公开由世遗机构于2012年至2013年期间，召开的10次观音亭修复工程会议，广福宫和文史工作者陈耀威各缺席两次。

她周三从波兰发来文告，针对上述争议发表8点声明。声明中，她指出该机构从2012年1月开始至2013年7月，在前总经理林翠萍主持下，曾召开10次会议、1次汇报会和1次记者会。

她在文告中说，于2013年5月22日由林翠萍主持的修复汇报会中，签到表无陈耀威和广福宫代表签名。同时，她也说机构成立初期创设的咨询委员会，已完成“历史使命”，机构已入新阶段。

陈耀威之前受媒体访问时，有说本身是世遗机构咨询委员会成员之一，但该委员会成员早前已不获州政府续委。

若有需要将调查修复争议

洪敏芝也说，若有需要世遗机构将针对修复争议展开调查，并向各涉及单位和人士发出邀请，以商讨有关事项。声明全文如下：

1.世遗机构欢迎具经验和学术资格的各方古迹专才，针对世遗区古迹修复工程提出专业和建设性意见，同时与本机构共同努力，将相关知识传达予社区。

2.世遗机构望各方建设性意见，能通过透明管道传达。本机构将致力扮演提供沟通平台的角色，响应联合国教科文组织在古迹维护上，贯彻“以人为本”原则。因此，将尊重古迹业主和管理者的意见和立场，酌情处理古迹维护相关个案。

此做法或需投入更多时间和资源，以达致成果。但相信此做法更全面，在加强本地社区对古迹维护逻辑、原因和方法的认知上，是更为实际和永续的方式。

3.世遗机构喜见观音亭信托委员会，耕耘多年的修复工程终见成果。本机构未来也将继续监督世遗区其他古迹建筑修复工程，并为各利益相关者提供支援。

4.世遗机构在观音亭修复工程进行期间，从2012年1月开始至2013年7月，在前任总经理林翠萍主持下召开10次会议，1次汇报会（2013年5月22日）和1次记者会（2013年5月31日）。

10次会议中，除了世遗机构专员、咨询委员会成员（包括陈耀威）以外，槟岛市政局、广福宫、负责修复工程的建筑师和代表、Think City、非政府组织和理大考古系代表等各方人员都曾先后出席有关会议。

5. 据世遗机构会议记录和签到记录，于2012年1月18日召开的首次会议上，会议签到表无广福宫代表签名。

于2012年4月4日召开的会议上，会议签到表无陈耀威签名。

2013年5月22日由世遗机构前任总经理林翠萍主持的修复汇报会中，签到表无陈耀威和广福宫代表签名。

6.若情况需要，世遗机构将针对此次争议展开调查，尽快向各涉及单位和人士发出邀请，以商讨有关事项。

7.世遗机构也借此机会感谢创立初期，于多方面提供协助和意见的咨询委员会成员。入遗9年后，机构运作已迈入崭新阶段，有关委员会已完成其历史使命。

目前，本机构正与联合国教科文组织、其属下的二类中心（Category Two Centre），以及相关国际组织包括国际古迹遗址理事会（ICOMOS）、文化财产保护与修复研究中心（ICCROM）等保持紧密合作，致力于世遗区永续经营和发展。

8.古迹维护工作往往牵涉多个场域、涉及各方利益人士，所有个案都有自身独有情境，牵一发而动全身。世遗机构认为，这是一项需要长期推广的使命，未来将不懈宣扬古迹维护意识，教育群众，让维护古迹种子在社区深耕、茁壮长成。