阿贤记下了食光的温度 如是我刎

文：董恪宁

当中，不乏成功的箴言。宝盛园丰收的启示，正是经典了：关于榴梿梦，郑德生记得每次父亲从菜市场回来，并不像其他男人往咖啡店里泡，啜饮打发多余的美国时间。

杨佳贤和许裕全说：“这句话如禅机，好玄。”但是，经营之规律，也确然如此：“如果把时间挥霍在咖啡店，又怎么能专心榴梿的嫁接（grafting）繁殖技术呢？”（页36）

鲁迅之言，所表达的也是这么一回事：“哪里有天才，我只是把别人喝咖啡的工夫用在工作上。”食物的料理，所仰赖的，也是不断的试验和磨练，最终才能练就那样的古早味。

这一点嘛，锡米才瓦煲胡椒肉骨茶第二代掌门人曾立萍知道。父亲曾建才遽然谢世了，带走了家人的回忆，也带走了熟客的记忆： “味道也似乎理所当然地跟着飘逸飘逝”。

处在顾客群不断流失的十字路口，日以继夜，夜以继日的流泪和感伤，并不能解决问题。只有不断地改良，“像是回头走向来时路，重新认识一个既熟悉又陌生的父亲”，继续一个传家灶火。（页193-194）

是的，每一段篳路蓝缕的坎坷过去，跌宕起伏，曲曲折折的演绎，或有不同；但是，修炼的秘方，不论哪一个领域，哪一个行业，其实从来没有改变。生记大树头生虾面亦然如此，篇章的文题本身，已经说明了一切：〈近半世纪炒粉经验〉。

14岁之始，黄山已经在火上挥舞了。杨佳贤和许裕全的文字，说得幽默，也写得沉痛：“在彼时穷苦年代算是寻常等事；若放在今天，早已是脸书或Youtube视频几十万人浏览按赞分享的警世创举”（页169）

赞与不赞，接班还是所有华资公司的核心问题。先辈开出的新路，接下来如何传承？怡保的锺汉元饼家的那一块旧招牌（被）移走的不舍，恰好投射了企业里两代人之间层层叠叠的矛盾。

一方面，我们要守住祖业的深邃；一方面，则是从这个基础所发展的，“望向远方的里程碑”。（页85）那么，满足食道，管理食物，促销食品，我们应该坚持祖传的古方，还是设法开出一条独辟蹊径的新路？

《阿贤好食光》精彩之处，恰在这里。书里连篇累牘所言，不是局限在鉅细靡遗的找吃之道，而是一段时光的记录。一言难尽的旧事，仿佛昨日星辰，杨佳贤和许裕全说得耐人寻味：这种穿越时空的连接，也只有食物办得到。

精品的饮食，精贵的相处，一起成就了一段段精炼的影像和文字。我们既看到南来拓荒之一言难尽，也感受了n代人怎样从生命的转弯处，用双手走出一片片不朽的江山。

卷帙浩繁的历史，总是这样一路走来。点点滴滴的食光自然也不例外。再过一、两代人的时光，有谁知道，前路将会如何？留得住留不住，全交由市场的因缘决定了，《阿贤好食光》所能留下的，只是这些年生活的温度，还有人生的深度。