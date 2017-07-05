勿迷失于虚拟世界中 社论

社交媒体已经是现代人的一部分，可是这个原本是增进人们之间联系的工具，反而成了疏远人们的因素。这主要是因为网民太注重经营本身的社交平台，反而沉溺在虚拟世界中，根本忘了真实世界需要的社交。这也导致很多人就算是住在邻近，每天却只在社交网上联系，完全不曾在现实世界中见面交流。这种虚拟世界里的迷失，其实是一种不可忽视的大问题。

在现实世界中，每个人都会想要得到肯定，可是这些肯定是需要极大的努力去争取。而虚拟世界中，人们可以通过别人的按赞，而得到精神上的肯定，因此很多人就沉迷在这种“赞”的喜悦，虽然这些“赞”很可能是源自他人毫无目的的举动。渐渐地，人们对“赞”的渴望已经到了蒙蔽他们逻辑思维或理性思考的地步，以致他们开始做出一些哗众取宠的举动。因为只有哗众取宠的言论或照片视频，才会让人们在海量的社交网站资讯中停留多几秒，并按下“赞”的按钮。

社交网站每天都可以看到这些哗众取宠的举动，特别是流行脸书直播的时期，许多网友向全世界直播了他们的丑态和无知，本身却沾沾自喜，直到被排山倒海的批评敲醒后才后悔莫及。日前，网上流传一些网民猥琐蚬壳油站女性人形广告站牌的照片后，导致这些广告站牌被拆除。当然，社交平台上一些恶搞的照片或许会让人会心一笑，可是这种低级及不尊重女性及当事人的举动，显示了这些网民完全不考虑本身的行为是否恰当，也没有考虑他们的行为会造成什么后果。

另外，很多人为了不被排除在潮流之外，任何当红的地点或者当红的物品，都会让他们趋之若鹜，并在社交网站上载他们的“战利品”来刷存在感。比如说近期在社交网络上火红的景点江加浦莱“蓝湖山”，就被许多突如其来的访客涌入，并私闯沙石场或破坏当地卫生，导致地主宣布封山。这些举动就是典型的“旅游蝗虫”，对景点的破坏性是非常强的。

很多人都会批评某些国家的游客没有素质，本身却在成了“潮流游客”后，漠视本身对当地的破坏。其实，社交平台并没有什么不妥之处，问题是人们滥用了这些平台，并迷失在虚拟世界的虚荣之中，进而影响了本身的价值观及判断能力。因此，人们必须时刻自我检讨，以免让自己毁在社交平台内。