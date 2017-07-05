7月6日至12日 油价全面上调 国内新闻

（吉隆坡5日讯）在进入6月份便连跌5个星期的燃油顶价，迈入7月份的首个星期宣告回涨，汽油与柴油零售顶价全面上调，其中汽油零售顶价RON95与RON97每公升涨4仙，柴油涨7仙。

从7月6日至7月12日的最新燃油零售顶价，汽油RON95从上周的1令吉89仙，上调4仙，至每公升1令吉93仙；RON97从上周的2令吉15仙，上调4仙，至2令吉19仙；柴油售价则是上调7仙，从上周的1令吉84仙，涨至1令吉91仙。

值得关注的是，由于油站业者申诉每周公布油价的措施导致他们面对亏损，在与政府商议后，政府正检讨燃油报价机制，或从下周开始，改至每日报价。

政府是从2014年杪开始采用管理性浮动机制，根据国际市场价格的浮动，来决定国内每月燃油零售价，然而，国际油价在一个月内的起落往往非常巨大，对消费者和油站业者带来冲击，引起争议不断。因此，政府决定从今年4月开始实行每周燃油顶价措施，以更准确的反映普氏能源平均估价（MOPS）和外汇的升跌走势。

“MOPS”是McGraw Hill Financial旗下的普氏（Platts）所发布的新加坡石油产品平均价格评估。

根据每周公布油价制度，政府将在每周三宣布燃油新顶价，每周四实行。贸消部会于每周三下午4时，宣布新顶价。

最新燃油顶价（7月6日至7月12日）

油类 每公升（RM）

RON 95 1.93（+0.04）

RON 97 2.19（+0.04）

柴油 1.91（+0.07）