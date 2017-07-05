东运手球门票火热 仅数小时就售罄! 体育新闻

（吉隆坡5日讯）网络开卖仅数小时，吉隆坡东运会的手球项目门票即告售罄！

大马手球总会在周二下午举行东运队名单公布仪式以及世青赛授旗礼，出席的大马奥理会秘书拿督刘姳助受访时就透露说在当天上午青年与体育部长凯里主持东运门票线上开售推介礼后，短短数小时内就卖出378张所有开放出售的手球项目门票，这也为大马手球队带来极大的信心。

她说：“我们的确可预料到手球很受欢迎的情形，本地手球迷们除了东运平台还蛮少机会欣赏到国家队的演出，尤其是如今东运本身也很少举办手球赛了，他们当然不会错过这次她们与宿敌新加坡等队的比赛。”

刘姳助强调，虽然这次东运赛场可以容纳上千名观众，但其余门票都保留给其他参赛队伍、体育总会和嘉宾了。

手总会长：没想到有这么多粉丝

当天主持仪式的大马手球总会会长拿督苏拉雅也表示吓了一跳：“没想到会有这么多粉丝。早上10时开卖，下午4时就卖完了。因此除了电视转播这管道，我们也会在赛场外准备大银幕直播，让大家可以支持国家队。”

她也表示，这次大马队保留上届班底中的9人，只有3张新面孔，誓要从新加坡队手中重夺金牌。本届手球项目将在开幕式前5天，即8月14日就展开角逐。

确保东运安全 警将派出1.4万人

（吉隆坡5日讯）武吉安曼警察总部国内安全及公共秩序部（行动组）副总监拿督阿兹占周二表示，下个月吉隆坡东运会期间警方将会部署1万4000人警力来维持整个赛会的安全。他说，警方保安队将部署在吉隆坡主要地点，如武吉加里尔国家体育馆、吉隆坡国际会展中心KLCC，还有森美兰州的汝来赛场等地。“同时，我们也会加强在其他赛场的警力如登嘉楼和吉打的浮罗交怡。除了人力资源，我们也会在设备上做足准备。”#