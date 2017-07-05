曾不接受贿金而获表扬 2伍长涉向阿窿索贿被捕 北马新闻

（双溪大年5日讯）曾经不接受“阿窿”的千元贿金而获得表扬状的2名伍长，却因涉嫌事后向相同的“阿窿”索取万元贿金遭反贪会逮捕，并于周三上午被押到双溪大年推事庭申请延长扣留令，并获法庭批准扣留4天助查。

这2名隶属瓜拉姆拉警察总部，分别来自亚罗士打及玻州柏斯里的警员，年龄为34岁及37岁，他们是于昨日（4日）下午2时，遭反贪会双溪大年分局人员扣捕助查。

反贪会是以反贪污法令第17（a）条文调查此案，推事阿娣芭批准2名延扣4天至7月8日，以让当局作进一步的调查。

嫌犯是涉及向进行非法借贷者（阿窿）索取1万令吉的贿赂金，以作为不向“阿窿”采取法律行动的代价而被捕。

两名嫌犯是由反贪会人员以四轮驱动车押送抵达法庭，他们面对媒体的镜头时没有回避，从容地走入扣留室。

根据了解，上述2名嫌犯曾于去年间，由于拒绝接受2名在进行非法借贷活动的“阿窿”为数1290令吉的贿金，维护警方的良好声誉而获得总警长颁发表扬状。

可是，两名嫌犯过后却向上述2名“阿窿”索取1万令吉贿金，以作为他们不面对法律行动的代价，而遭反贪会拘捕调查。