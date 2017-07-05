薛凯琪被爆秘嫁富二代 出入豪宅态度差 娱乐新闻

（香港5日讯）35岁薛凯琪今被港媒爆料，与她“未承认”的阔少男友邓浩基秘密结婚，报道中指出男方经常出车接她密会，爆料者更说薛凯琪经常出入对方拥有的豪宅阳明山庄，更对司机及保安人员态度极差。不过她本人受访时笑说自己单身，更笑说“消息越夸张，我就觉得越可爱。”

薛凯琪曾和房祖名、方大同等人传绯闻，不过2015年被港媒直击和邓浩基在湾仔约会，更到酒店密会两个小时，隔年又被看到一起去看电影，但两人始终未公开。报道指出，全因薛凯琪不想公开，邓浩基虽然很想认爱，但仍甘愿当“隐形阔少”。

港媒询问薛凯琪结婚传闻，她表示“我承诺过，结婚和生小孩都会讲，我笑是因为传我结婚已经是入行以来第二次。结婚这件事其实没得骗的，你有得查的嘛，所以如果新闻出了，最怕的应该是Paco（黄柏高，薛的经纪人）。”

至于和邓浩基的关系，薛凯琪说是一个从中学开始就认识的好朋友，而她经常出入阳明山庄，全因有很多朋友住里面，更否认自己对员工态度差，“其实那里的员工我一个都不认识，差不多一句话都没说过，因为我出入都是去会所或者我爸爸家里，不会见到任何员工，我想应该要再访问那个可能‘不存在的员工’吧。”#（取自自由时报）