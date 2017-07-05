李晨为范冰冰“低比爱心” 她甜笑亏：像孙悟空！

（北京5日讯）据星光云报道，李晨和范冰冰是出了名的一对，公开恋情后总不避讳在节目、社群平台上放闪，日前他们一起上节目《天天向上》时还一起比着大爱心、笑得灿烂，粉丝还以为节目看完就可以摘下墨镜了，没想到4日范冰冰又转发了甜蜜合照、再射出一记大大的闪光弹！

李晨和范冰冰在《天天向上》说话时总盯着彼此的眼睛，眼神内满是爱意，表演时他一把搂过女友的腰，最后还一起比个大爱心笑得十分灿烂，就连弯腰的曲线、手摆的角度也是刚刚好成大心，默契十足让粉丝大叹不愧是交往两年也像热恋的情侣档。

《天天向上》官方微博也上传了情侣档一起比爱心的合照，范冰冰看了以后秒转发笑说，“请问右边这位穿白衬衫的先森（先生）是叫齐天大圣吗？”仔细一看可以发现李晨为了配合女友身高爱心比得较低，皮肤黝黑再加上眉间的弯曲手掌真的有那么点像齐天大圣。

李晨当然也不会就这样忽视范冰冰的可爱玩笑，一忙完工作就马上回覆对方，“在下五官郎将曹丕”，放闪之余还聪明地不忘宣传新戏《军师联盟》，因为他在剧中就饰演曹丕，小俩口的可爱互动让粉丝看了也被感染上甜蜜气息。