疑饿死中风母兄 台男自杀不遂逃走 国际新闻

（高雄5日综合电）台湾发生母子双尸命案！高雄市一对母子因中风入住安养院，疑家人经济问题被接回照料，未料两人周二被发现陈尸在住所睡房，遗体已长蛆，估计死亡至少10天以上。

警方初步调查，姓龚母亲的另一名儿子，疑不堪照顾压力，活活饿死两人后，烧炭自杀不遂后逃离现场。

案发凤山区一处公寓的2楼单位，市府登革热巡查人员4天前曾上门探访，当时无人回应，政府人员周二再度前往时，现场传出异味，于是报警，警方破门而入，在睡房发现两名死者，姓龚母子疑被活活饿死在床上，遗体已长蛆，初估死亡至少10天以上。

警方初步调查，78岁女死者龚雷乱及55男子龚清云为母子关系，两人生前因中风被送往安养院，随后疑经济原因由家人接回家中照顾。据称，龚母另一名50岁儿子龚清淇，因无力照顾两人，于是烧炭与胞兄及母亲同归于尽，却因自杀不遂，逃离现场。

警方在现场发现炭盆及遗书，陈尸的睡房遭胶带密封，露台有两碗白米插上香，疑用来祭拜死者，遗书写有不堪压力及对不起母亲和哥哥等字句。长子龚清云中风逾10年，都是由龚母照顾，直到龚母今年初也中风，才由幼子接手。