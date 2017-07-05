杨丞琳解密新戏停摆原因 驳难搞指控喊犯小人 娱乐新闻

（台北5日讯）据台湾苹果日报报道，杨丞琳近年影歌双栖，从2011年《醉后决定爱上你》就未再接演台湾偶像剧，去年接演植剧场《荼蘼》好评不断，但据《镜传媒》报道，她原本将与蓝正龙主演八大自制戏剧《我的男友不是人》，不过她要求完美坚持改剧本，开拍在即也不愿定装，导致新戏停拍、导演撤换。对此她在脸书澄清，并非是自己个人原因导致剧组停摆，而是制片方希望延期开拍再精修剧本，她也为了这档戏推掉梦寐以求的音乐剧，对于“难搞”指控感到非常地衰。

她被点名让剧组停拍，难掩无奈表示“今年好像特别犯小人”，觉得一部戏有许多工作人员参与，但一出状况就是演员会被拿出来作文章，强调“我真的没有能力让整个剧组停摆”，也驳斥曾与蓝正龙合作过，称当时拍摄《流星花园》，“我们只不过是出现在同一部戏，但角色与角色完全没有交集。”

她说目前《我的男友不是人》的剧本仍在修改中，与制片方、导演与蓝正龙都有开会讨论，“为戏好，是一件很好的事”，并说两人都是有经验又负责的演员，会配合到底，没有“谁害谁”工作停摆的问题。