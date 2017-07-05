临时外劳卡也有假的 起40假卡1外劳有8张卡 国内新闻

（吉隆坡5日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法透露，有心人士企图通过仿冒临时外劳卡瞒天过海，逃避当局的取缔。

他说，在过去4天的取缔行动中，当局共发现40宗假冒临时外劳卡案，包括1名巴基斯坦人拥有8张假卡。

不过，他强调，当局所发出的临时外劳卡，附有员工与雇主的生物指纹，外人无法仿制。

“或许假卡看起来很真，但检举时就轻易辨真伪，因为假卡是难以取得双方的生物指纹。”

他今日凌晨率队展开取缔行动后，对媒体这么指出。

慕斯达化也重申，登记临时外劳卡的雇主人数，没达到当局所预测的目标。

“我们当初预测会有40至60万名雇主登记，实际上只有约25%的雇主登记。”

对于遣返非法外劳工作进展，他说，当局在行动后都立即展开调查，以确定是否要提控雇主或采取其他法律行动。

他指出，这些非法外劳都会先安置在扣留中心，移民局也会需寻求各国大使馆的帮助，完成遣返手续。

慕斯达法第二度亲自带队检查，逮捕156名没合法文件的外籍人士。

他是率领57名官员，先后在斯里肯邦安和巴生检举。

执法人员在第一个地点，检查185人，逮捕66人，分别是44名越南人、10名尼日利亚人、6名乌干达人、巴基斯坦人和泰国人各3名；49人是女子，男性则17人。执法人员也逮捕2名相信是雇主的本地男性。

在巴生一个劳工宿舍，执法人员调查227人的证件，有90人因证件不合格而被带走。

这90人，38人是巴基斯坦男子、缅甸男女各31及4人，14名尼泊尔男子、2名印尼男子和1名中国男子。