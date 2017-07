泰国警花清唱视频 和谐动听网上爆红 国际新闻

泰国脸书用户Fernn Fern Lalita在个人网页上传两名美女警察和声清唱的视频,两人除了长得漂亮,和声也非常和谐动听,引发一众网民分享给like。

两名警花分别是25岁的拉丽妲和30岁的娜扎雅。泰国传媒报道,拉丽妲还曾参加今年3月20日综艺节目《I Can See Your Voice》,成为泰国著名男歌星Wan Thanakrit选择和声的最后一个人。