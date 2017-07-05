儿童性罪案法庭开审 审理5案件 国内新闻

（布城4日讯）首间儿童性罪案特别法庭今日开审，共审理5宗案件。

上述5宗案件，有4宗是援引刑事法典第376条文1项，剩余宗是援引刑事法典第377条文D项，两者均涉及强奸罪名。

儿童性罪案法庭的法官是拥有25年经验的高级地庭法官杨扎丽达，她答应副检察司艾米的要求，清堂和透过视像审讯。

案件被告为食档员工莫哈末哈兹（29岁），被控在2015年2月15日晚上8时30分，在泗岩末强奸一名13岁女童。

同时，一名43岁的销售员蔡金叶（译音）也遭提控，他是涉嫌在今年7月27日晚上7时15分，于一家酒店内强吻和咬伤17岁少年的胸部，被控抵触刑事法典第377条文D项。

被告蔡金叶因为无法进行保释而被扣押，法庭择定8月8日开审。

今年6月22日，首相拿督斯里纳吉为设在布城司法宫内的首间儿童性罪案特别法庭主持推介礼时，促请有关当局尽快制定一套标准作业程序，以处理儿童性侵罪案。

他表示有必要制定一项标准作业程序（SOP），以解决儿童性侵罪案。

我国儿童性侵罪案特别法庭是全东南亚首创，主要处理儿童色情、诱奸与儿童性骚扰案件。随着这个特别法庭的成立，所有儿童性侵案能在一年内审结，不必再拖上数年。