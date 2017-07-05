黄志毅：未依各类申请需求 槟房屋规划供求不当 北马新闻

（槟城4日讯）州政府未来5年的房屋兴建计划，4万2000令吉以下A型可负担房屋是供不应求、30万令吉以下C型可负担房屋则供过于求，槟民政党宣传局主任黄志毅直批上述房屋规划是供求不当。

他周二在槟民政党总部召开记者会，引述槟房屋委员会主席佳日星于今年5月州议会会期，回覆彭加兰哥打州议员刘敬亿、斯里德里玛州议员雷尔和植物园州议员谢嘉平的书面回答的数据，作为评论基础。

他质疑州政府，没依各类别可负担房屋的申请需求，制定所需兴建的房屋数量，更指州政府设定在未来5年兴建的A和B型可负担房屋数量，竟比过去9年建竣的房屋量多出两倍。“州政府花9年建成的，将少过其设定未来5年要建的整两倍。州政府会否过度自信了些？这目标最终会否成空头支票？”

他指出，据佳日星5月州议会书面回应，30万令吉以下的C型可负担房屋，申请人只有9342人。但州政府和私人发展商却计划在未来5年，建造3万4115个单位，远超出需求达2万4773个单位。

“相反，4万2000令吉以下的A型房屋，申请者达1万2601人。但州政府和私人发展商，只要建9803个单位，比需求少2798个单位，根本是供不应求。”

7万2500令吉以下的B型可负担房屋，申请者则是1万8407人，而州政府和私人发展商共建2万71间单位。他质问州政府，在规划房屋发展前，是否曾深入研究市场供求数据，尤其申请人数量，以避免对房价造成影响？

房价不因“过量”下调

黄志毅强调，土地价会上涨、建筑材料成本也会与日提高，但房价从不会因单位“过量”而“下调”。

“房屋业不是菜市场买卖，不会因单位过剩而调低。任何行业发展，得依据供求量研究规划，否则将冲击房价。”

他也补充，槟州于2008年1月至2017年4月，由州政府和私人发展商建竣的A和B型可负担房屋，分别是1万0553和9788个单位。“但他们要在5年内，给上述两类别建竣的单位数量分别是9803和2万0071个。5年要做的比过去9年的多出这么多？来得及吗？这些计划建竣期，是几时？”

出席者有槟民青团副团长普文和州委许保忠。