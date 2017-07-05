小姐弟患狂犬症脑死 家属同意拔管放弃治疗 国内新闻

（古晋4日讯）2名4岁与6岁的姐弟因罹患狂犬病毒，今午由院方证实已脑死，其家属也同意拔管放弃治疗，分别于1时43分及1时46分宣布死亡。

另一名同样罹患狂犬症的男童目前还在加护病房中，情况危殆。

砂地方政府部长拿督沈桂贤今日发出文告表示，当局出动11支卫生队伍前去西连区19个甘榜展开侦查检测，截至目前，该队伍共到访19个甘榜侦查检测，即2098户及6094名居民。

此外，该队伍也向当地居民灌输所有防止狂犬症的预防意识。

与此同时，自今年4月1日截至7月4日，在西连区共接获68宗民众被狗咬的案件报备。

鉴于此，砂卫生局呼吁在该狂犬症疫区活动人士，应提高戒备，并做好预防狂犬症的预防事项，包括远离野狗，尤其是避免小孩被狗咬，同时，一旦被狗咬后必须立即使用肥皂和清水清洗伤口，然后前往最靠近的诊所或医院接受治疗。

没必要限制疫区人们行动

砂州灾难管理委员会认为，近期爆发狂犬病事件，未有必要隔离疫区，限制疫区5个甘榜人们出入。

砂卫生局局长查米拉表示，根据世界上发生过的哺乳动物咬人事件，包括猫狗在内，都未曾有过人传人的案例记录，因此认为没有必要限制疫区人们行动。

查米拉是今早出席于国父大厦召开的州灾难管理委员会会议后，在新闻发布会上被询及是否会采取隔离措施时，如是表示。

同时，她也强调，鉴于狂犬病毒在发作前会潜伏在人体内长达3个月之久才会爆发，因此，她呼吁在学校假期及达雅佳节期间有回乡到该5个受影响甘榜的疫区内并被狗咬者，应该尽快到临近诊所报备及求医。

此外，州灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯也在新闻发布会上指出，当局已经扩展疫区范围至方圆10公里。他称，染上狂犬病毒的狗只会在3至9天内死亡，而且其流动性也会受限。

西连区5甘榜列疫区

砂州政府在1999年兽医公共卫生条例第37条文下，宣布日前爆发狂犬病案例的西连区5个甘榜列为狂犬病疫区，同时，该疫区方圆10公里内的狗只都必须注射疫苗。

砂州灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯表示，有关疫苗将是免费。同时，当局也于今日起派遣疫苗注射团队到疫区，给当地受影响地区额狗只进行疫苗注射。

列为疫区的5个甘榜分别为甘榜克莱依、甘榜巴安利姆、甘榜巴安利姆巴贡、甘榜乐门、以及甘榜乐柏。

也是副首长兼砂农业现代化、土著土地与区域发展部长的他，是今早在其办公室召开狂犬病事件会议后，召开新闻发布会时，如是指出。

另外，他也指出该委员会正与相关当局紧密配合，包括卫生局、兽医服务局、警方、军方、地方政府、县议会、私人兽医诊疗所、砂防止虐待动物协会、地方社群、及其他州及联邦机构，协助控制疫情。

实文然新病例未经证实

砂卫生局长查米拉表示，有传另一名来自实文然的男子被狗咬的新狂犬病例，目前仍是未经证实的传闻。她强调，迄今为止并没有发现疫区以外有出现新案例。

她说，她称自昨晚起便接获许多未经证实消息，包括上述传言，而她表示鉴于该局未接获证实报告，因此不便多谈。

无论如何，她表示当局已经派出10支队伍到疫区进行侦查，包括区内每家每户询问是否有人近期被狗咬经历。

她称，根据该局所获资料，截至4月1日起至7月3日止，当局在被列为疫区的5甘榜当中查获43人在这期间有被狗咬经历。不过，她表示43人当中并非所有是被怀疑感染狂犬病毒。

她是今早出席于国父大厦召开的州灾难管理委员会会议后，在新闻发布会上被询及上述消息时，如是表示。

她说，卫生团队将会根据三大区别去鉴定被狗咬个案的严重性，即无伤痕、有抓痕及有伤口，来鉴定不同的治疗方式。