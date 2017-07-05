Royal Gold 败诉 须赔3500万元及黄金 国内新闻

（吉隆坡4日讯）高庭今日宣判，Royal Gold公司须赔偿3500万令吉及99公斤重的黄金予337名投资者。

起诉人代表律师阿米尔柏尼沙说，法官拿汀费查基于10名答辩人，一直没出庭审讯，于是裁决起诉人胜诉。

他在庭外对记者说，从今年1月入禀法庭以来，所有答辩人都没出席审讯，直到今天才有两名答辩人出庭。

赔偿给337投资者

他指出，法官听审后，裁决从未出庭的8名答辩人，须赔偿给所有起诉人。

他说，这8名答辩人若无法赔偿，将告破产。

雪州行动党州委刘天球陪同起诉人听审，他在起诉人胜诉后说，这事件涉及皇室成员，非常严重，许多金钱游戏操盘手虽然被捕，却没受到提控。

“民众担心，政府若再不提控操盘手，他们或易名而卷土重来，再次骗取更多人的血汗钱。”

他认为，极多答辩人缺庭，甚至不派律师抗辩，显然已知犯罪，却没打算负责任。

起诉人：许多文件是假的

印裔起诉人说，当初掉入圈套，是因该公司出示许多文件，包括有副首相署名的文件。

他不愿公开身份，他指出，该公司的创办人，有拿督级勋衔，甚至是皇室成员，所以让他对这项投资计划深信不已，没想到骗局曝光，才证实许多文件都是假的。

他说，许多投资人到警局报案，部分的创办人依然没受到法律制裁。

“一名已宣布破产的创办人，仍然可以雇用8名保镖护送，有者更是国内外到处飞。”

他质问，是否拥有拿督或皇室的身份，就不需受到对付？

吴女士：让老千接受制裁

来自槟城的吴姓女士起诉指出，她报警的主要原因，是为了让老千们接受法律制裁，并非为了赔偿。

她指出，许多受害者都是退休人士，因为过度信任好友才会坠入圈套。

“我只是这个金钱游戏投资者的底层，槟城还有许多上线们还在继续游说下线，因为相信该公司会让他们回本。”

她说，该槟城的分公司不让投资者报警，其中只有少数投资者愿意挺身报警揭露此事。

她透露，她与其中337名投资者决定站在同一阵线向警方投报，并合资聘请律师上庭。

“过去我们聘请一名律师为我们上庭，对方只拿钱不做事。”