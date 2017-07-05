不愿迁至雇主安排住宿 缅男与同乡冲突被刺毙 北马新闻

（加央4日讯）1名甫在菜园工作1个月的缅甸籍男子，因不愿搬迁至雇主安排的住宿，与另一名同籍男员工发生冲突后被刺毙，嫌犯目前在逃。

这起命案于周一晚上，在玻璃市州亚娄双溪榴梿（Sungai Durian）的菜园发生，死者被发现时，躺卧在外劳宿舍外。死者明纳英（Myint Naing，37岁），嫌犯名字为比佑兆（Phyo Zaw，23岁），皆持有临时外劳卡。

亚娄警区主任南达警监于周二早上，带领媒体前往事发地点视察，现场地上仍见血迹。

南达在记者会上说，警方于周一晚上约10时55分接获投报，抵达现场时，发现1名缅甸籍男子倒毙在一间无门牌的外劳宿舍外。

他说，根据目击者指出，死者于晚上大约9时30分，与嫌犯在住宿的客厅争吵，原因相信是死者不愿搬迁至雇主安排的住宿，而嫌犯则要他搬迁。目击者提及，嫌犯则用刀子刺伤同籍男子导致他毙命，接着在屋内发疯，屋内许多人因害怕逃出外。

南达说，警方调查发现，明纳英为菜园员工，才工作1个月，与10名同籍男女员工同住，包括嫌犯，11人皆持有移民局发出的临时外劳卡。

南达补充，嫌犯在逃，身穿白色衣服和深色短裤，警方援引刑事法典第302条文（谋杀）调查此案。