丧府也办榴梿会 家属准备千公斤名种招待 （视频） 动新闻

报道:黄馨柔

(大山脚4日讯)适逢榴梿季节，丧府也办榴梿会，大山脚张门苏氏淑慧夫人病逝，爱姐深切的弟弟苏健兴，深知姐姐生前爱吃榴梿，准备拜祭她之际，更特别运来1000公斤十余种名种榴梿包括猫山王,黑刺，红虾等，招待前来吊唁的宾客，融化了伤感气氛，使悲伤肃穆的丧府变成热闹的榴梿品尝会。

苏健兴(42岁)周二在丧府受访时说，二姐病逝时46岁，亲友都很伤感，今天和大家分享榴梿，希望可开心地叹榴梿，融化掉悲伤气氛，带着喜悦的心情欢送她，让她风光,热闹地走完最后一程。

准备1000公斤名种榴梿招待宾客

苏氏在二姐举殡前夕晚，准备了1000公斤的名种榴梿招待宾客，包括400公斤市价近5万令吉的猫山王，600公斤其他品种的榴梿，计有黑刺、“四大金刚”里的红虾、葫芦和竹脚，还有坤宝、青皮、蜈蚣、607、600、101等。另有600公斤市价约7200令吉的山竹。

丧府在这之前的一晚也准备了300公斤各种榴梿和200公斤山竹。

苏氏本身是联业工业集团及联业农业有限公司执行长，在吉打一带拥有数座果园，以上的榴梿和山竹为其果园栽种收成，并从吉打运来大山脚的丧府。

健兴是家中的老幺，尚有2名姐姐和2名哥哥，他说，全家一家都爱吃榴梿，以前家里贫穷，父亲是墓碑打石工友，母亲是家庭主妇，以前父母不管工作多辛苦，每个星期都会买几次的榴梿带回家给孩子吃。

儿女长大后圆梦买下果园

儿女长大后为了圆梦，买下了果园种榴梿树，当时只是为了满足嘴馋，之后接触更多后就开始涉足农业业务。

如今其农业事业也名声大噪，吉打皇族、大臣、行政议员、农业部都有到其果园品尝榴梿。

他说，其父亲苏秋荣在2012年逝世，当时也有将自己果园的榴梿送去丧府招待亲友。

其集团主要涉足电子业，也经营果园，他本身也是马来西亚圣贤慈善基金会主席。

其公司农业部负责人老福建说，根据目前的零售价价，每公斤的猫山王约120令吉、黑刺120令吉、红虾、葫芦、竹脚皆每公斤90公斤、坤宝45令吉、101号45令吉、青皮30令吉。

他说，今年的榴梿产量比往年减少3倍，导致价格高出许多，这是鉴于气候转变，白天炎热晚间下雨，导致榴梿花无法结果，延迟收成期，一般上，榴梿季节是7月和12月。

他说，近日的榴梿产量开始回升，相信在7月中开始，市价就会下调。

张门苏氏淑慧夫人遗灵经择定于7月5日(星期三)上午10时30分举殡，安葬于大山脚双溪里武韩江第二公塚。