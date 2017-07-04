【健康秘诀 】消腹部脂肪赘肉4大秘诀

古人讲男人头女人腰，虽然说得是摸不得、碰不得，因为这样是不礼貌和不尊重的行为。而对于现代女人老说，腰更是显示健康和好身材的部位，水蛇腰、A4纸腰、小蛮腰等，都是形容女性的好身材。

可是，现在越来越多的女性在产后、更年期、甚至20、30岁左右，就发现，自己腹部赘肉越来越多，穿牛仔裤的时候特别明显。

{1}长期精神紧张导致：

现代人处于紧张的工作和生活中，常常处于久坐不动的状态，以及伏案工作、不良坐姿等，都容易导致腹部处于紧张状态，长时间如此，腹部容易囤积过多的脂肪。

{2}腹部受寒：

在中医看来过度的贪凉引起腹部受寒，而脂肪代谢减缓，这也是导致腹部肥胖的原因。另外，单纯的肥胖也是引起腹部肥胖的原因之一。所以，女性腰部、背部、臀部出现肥胖是有原因的，而想要避免这些现象，仅靠节食是起不到效果的，建议可以常常做瑜伽来锻炼，修饰身材。

{3}衰老：

衰老是无法逆转的自然现象，当女性到了中年之后，她们与男性相比新陈代谢减缓，基础代谢对热量的消耗减少，多余的热量转变为脂肪堆积，自然出现腰腹乃至整个身体的肥胖。

面对衰老，许多女性朋友，都知道子宫的重要性，子宫状态良好，衰老的速度就会减慢，有利于自己保持年轻的容貌。绝美的身材。建议可以试试：艾熏，可以帮助延缓卵巢衰老，宫寒等问题。同样也可使用艾草中药暖宫贴，帮助女人养护子宫。

{4}更年期的到来：

更年期的到来会给身体带来多种问题，女人进入更年期之后，一方面，因体内新陈代的问题，导致热量容易积聚。另一方面，更年期女性的雌激素量骤然减少，而雄性激素相应增多，而脂肪的分布受到荷尔蒙的影响，雄性激素更容易将脂肪分布在腰腹部位。所以，这些都是女性腰部容易变粗和堆积脂肪的原因。