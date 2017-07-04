【独家】电动摩托汽油引擎路税2元？ 网民揭发假的!

（吉隆坡4日讯）电动三轮摩托车入口我国变“汽油车”，而且路税只需2令吉？网民揭发网络诈骗摩托车销售，商家直言“随便他们，没在怕”。

根据读者向《光华日报》透露，日前脸书有专页销售配置冷气和收音机的三轮摩托车，可以在油价高涨不下的年代减轻荷包负担，但存有诈骗之嫌。

本报搜索后发现，有关专页为“EXX HXXX SuperBike Sdn Bhd”，店址在彭亨关丹的直落西瑟，自称是全马首个引进有关三轮摩托车的代理。

帖文也看见，目前第4批的新颜色新车已经运到，但只有24辆，配置冷气、收音机，而且一般的车厂和摩托车厂可以进行维修，并提供3年引擎保家。

帖文也说，250升的车价目前为5800令吉，而且包含保险、路税和运输费，详情可以联络林先生。

对此，本报拨电询问林先生时被告知，有关摩托车品牌是香港制造的“能众”，他们是全马首家代理。不过原厂品牌的引擎为电动，可是在入口大马时却是汽油引擎。

林先生并无具体透露为何会更改引擎，仅表示目前销售火红，只剩下红色和白色各一辆而已，而且多人问津，必须尽快做决定。

记者继续佯问，身在吉隆坡应该如何购买，是否可以有代理商可以试驾，林先生只表示代理处只设在关丹，不过有兴趣购买者必须支付60%的订金和提交相关文件，待一切手续办妥后会负责将车辆运至吉隆坡，缴交剩余差额即可。

记者也询问，为何发现脸书有用户留言指有关销售是骗局，林先生直言“随便他们怎么说”，并无做出解释。

关丹店址属另一家车行 店主报警举报脸书

另外，根据本报搜寻在彭亨关丹店址，其实是属于另一家“正牌”摩托车行，而店主吴先生也向本报证实，他们已向警方做出投报，也向脸书管理举报。

吴先生说，有关帖文出现某摩托车的品牌，所以有两三人去询问有关摩托车商求证，结果发现是诈骗集团。

“我昨天早上在知道后就向警方报案，而警方也另外建议我们必须举报有关脸书账户。”

须有A型车辆准证 陆交局总监：禁上路

针对有关电动三轮摩托车，我国陆路交通局总监拿督斯里纳德兹里认为，要销售该类摩托车，必须向该局取得A型车辆准证（VTA）。

另外交通部长新闻秘书林钊盈说，目前该局并没有发出任何相关执照，换言之这类车辆是禁止上路。

他也说，即使用户想购买充作住家范围休闲用途也不行，因为它并非脚车而是摩托车。