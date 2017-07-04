大同小学增至逾80人 建三层楼校舍需550万 北马新闻

报道:曾丝苛

（槟城4日讯）从最艰难时期只有一名华裔生到今天人数增加到逾80人，浮罗文丁大同小学要再蜕变，三层楼新校舍需要550万令吉兴建。

董事会主席赵惠坤接受《光华日报》访问时透露，目前该校只筹得10%资金，按初步的计划，工程要在明年年底开始动工，于2020年竣工。

他说，建校图测会在本月月底提呈，相信3个月后就会有下文。不过，若没有达到教育部的规定，筹得至少80%的资金，那么一切都只是一场空，建校工程将无法启动。

他指出，目前该校只有一层楼校舍，硬体设施相当老旧，由于早前一直面对没有土地发展权的难题，提升工作迟迟无法展开。2013年，董事会购下相关土地，因此才能开始进行这项建校计划。新校舍将兴建包含礼堂、图书馆、行政室及课室等。

“以前没有足够的空间，所以我们的图书馆是设在集装箱里面的，很特别，相信全槟只有一间。我们也没有科学室、工艺室、音乐室那些。”

也是建委会主席的他说，如今全校共有80多位学生，相对2011年来说，人数已增加很多。他说，该校曾一度沦落到只有一名华裔新生，不过随着多方面的改革，包括软体设备的提升，如安装智能一体机，以数码教学等，该校的状况才逐渐改善。

至于如何整顿建校期间受影响的部分，他坦言建委会目前专注于筹募方面，这方面的疑虑将会于日后再谈。

槟中元会为大同筹款 赵惠坤：100万已很满意

槟州中元联合会已经启动为大同小学的筹款运动。

赵惠坤坦言，要在中元节各街区筹募550万令吉并不容易，因为槟州中元联合会每年筹款总额最高是近200万令吉，考虑到现今经济不景气，若能筹到超过100万令吉校方就很满意了。

尽管如此，他希望各界人士能够慷慨解囊，为该校出一份力。

他也感谢圣尼古拉盲人之家和南华医院街益华小学将中元节筹款机会让给大同。两个单位之前也是申请单位，不过在了解到大同的情况后，他们选择退出竞选，使大同小学在无竞争下成为今年中元节各街区的筹款对象，进一步加快落实兴建计划的脚步。